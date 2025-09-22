Які літаки вперше в історії знищили бійці ГУР

Українські розвідники вперше в історії знищили два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка". Це сталося у тимчасово окупованому Криму. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки України.

Літак-амфібія Бе-12 "Чайка". Фото: з відкритих джерел

За даними ГУР, 21 вересня на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" спіймали два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

"Це перша поразка Бе-12 в історії", — зазначили в українській розвідці.

Разом із двома ворожими літаками Бе-12 під час нальоту до Криму "Привиди" ГУР також вразили черговий багатоцільовий гелікоптер російських загарбників Мі-8.

Варто зазначити, що літак-амфібія Бе-12 "Чайка" – це радянський протичовновий літак, створений у 1960-х роках у КБ Берьова. Він здатний злітати як із суші, так і з водної поверхні. Основне призначення літака — виявлення, супровід та знищення підводних човнів, а також пошуково-рятувальні операції. Бе-12 оснащений гідроакустичними буями, магнітометром, станціями радіолокації і може нести торпеди, глибинні бомби та інше спеціалізоване озброєння.

Незважаючи на свій вік, Бе-12 залишався у складі російської морської авіації, зокрема Чорного моря. Через обмежену кількість та складність обслуговування цей літак вважається рідкісним і дорогим у використанні, адже обладнання для протичовнової боротьби є цінним навіть сьогодні. Саме тому знищення двох таких літаків українськими силами у Криму стало подією, що має символічне та практичне значення – РФ втратила унікальні зразки техніки, які неможливо швидко відновити.

