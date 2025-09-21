Удачная операция ГУР в Крыму: уничтожены сразу три вертолета (ВИДЕО)

Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно ликвидировало три многоцелевых вертолета Ми-8 и российскую РЛС 55Ж6У "Небо-У" на временно оккупированном полуострове Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Ми-8. Фото иллюстративное

По данным разведки, операция была проведена силами спецподразделения "Призраки". В результате ее реализации авиапарк российских оккупантов в Крыму понес значительные потери.

"Поражены три вражеских многоцелевых вертолета Ми-8, а также – дорогостоящая российская РЛС 55Ж6У "Небо-У"", — сообщили в ГУР.

Уничтожение трех многоцелевых вертолетов Ми-8 и РЛС "Небо-У" значительно ослабляет возможности российских сил в регионе. Вертолеты Ми-8 используются для транспортировки личного состава и логистики, а РЛС "Небо-У" является ключевой для системы противовоздушной обороны и контроля воздушного пространства.

Ми-8 – это многоцелевой вертолет, разработанный конструкторским бюро Миля в 1960-х годах. Этот вертолет является самым массовым в мире среди двухдвигательных и одним из самых распространенных в истории авиации. Его используют как для военных, так и гражданских задач. В зависимости от комплектации стоимость одного вертолета составляет 10-15 миллионов долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в начале сентября бойцы ГУР провели удачную военную операцию и уничтожили два Ми-8 и вражеское судно в Крыму.

Также "Комментарии" писали о том, почему ударов по Крыму стало меньше. Как пояснил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, Украина сейчас больше бьет по НПЗ в России, чем в Крыму.