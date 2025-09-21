Удачная операция ГУР в Крыму: уничтожены сразу три вертолета (ВИДЕО)

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины успешно ликвидировало три многоцелевых вертолета Ми-8 и российскую РЛС 55Ж6У "Небо-У" на временно оккупированном полуострове Крым. Об этом сообщает пресс-служба ГУР.
Ми-8. Фото иллюстративное
По данным разведки, операция была проведена силами спецподразделения "Призраки". В результате ее реализации авиапарк российских оккупантов в Крыму понес значительные потери.
Уничтожение трех многоцелевых вертолетов Ми-8 и РЛС "Небо-У" значительно ослабляет возможности российских сил в регионе. Вертолеты Ми-8 используются для транспортировки личного состава и логистики, а РЛС "Небо-У" является ключевой для системы противовоздушной обороны и контроля воздушного пространства.
Также "Комментарии" писали о том, почему ударов по Крыму стало меньше. Как пояснил представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук, Украина сейчас больше бьет по НПЗ в России, чем в Крыму.