Чому ударів по Криму поменшало: в Україні дали пояснення

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Україна зараз справді ставить своєю пріоритетною метою улари з НПЗ країни-агресора. Але ЗСУ не відмовилися від ударів по ворожих об'єктах у Криму. При цьому треба враховувати, що протиповітряний захист анексованого Криму є щільнішим, ніж навіть російських нафтопереробних підприємств, бо півострів залишається для супротивника надважливою локацією. Про це в ефірі Еспресо розповів представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Крим. Фото: із відкритих джерел
Говорячи про ППО Криму, речник зазначив, що Путін стягнули на півострів практично всі новітні зразки ППО.
Водночас, зазначив представник ВМС, Крим "зачекає, тому що поки туди не дійде жодна сухопутна складова, то ні про яке звільнення не може йтися". І тому Сили оборони зараз намагаються "зменшувати можливості ворога у тилу".
За словами Плентчука, нафтопереробна галузь для росіян є тією можливістю, яка забезпечує і надходження до бюджету, і можливість ведення бойових дій.
Читайте також на порталі "Коментарі" — ураження комунікаційного вузла у Криму, яка сталася 11 вересня, призвела до тимчасової втрати зв'язку окупантів із певними своїми військами. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів представник Військово-морських сил ЗС України, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.
Також видання "Коментарі" повідомляло – на одному із стратегічних об'єктів Чорноморського флоту РФ у Криму зафіксовано дефіцит військової техніки та продовольства. Про це йдеться у Telegram-каналі партизанського руху "АТЕШ".