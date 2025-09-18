Чому ударів по Криму поменшало: в Україні дали пояснення

Україна зараз справді ставить своєю пріоритетною метою улари з НПЗ країни-агресора. Але ЗСУ не відмовилися від ударів по ворожих об'єктах у Криму. При цьому треба враховувати, що протиповітряний захист анексованого Криму є щільнішим, ніж навіть російських нафтопереробних підприємств, бо півострів залишається для супротивника надважливою локацією. Про це в ефірі Еспресо розповів представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Крим. Фото: із відкритих джерел

Говорячи про ППО Криму, речник зазначив, що Путін стягнули на півострів практично всі новітні зразки ППО.

"Якщо про новий С-500 "Прометей" йдеться, то він там уже бував і раніше. Для росіян Крим є і залишається надважливою локацією у всіх сенсах – і стратегічному, і геополітичному, тому чіплятимуться за півострів вони будуть до останнього", – зазначив Дмитро Плетенчук.

Водночас, зазначив представник ВМС, Крим "зачекає, тому що поки туди не дійде жодна сухопутна складова, то ні про яке звільнення не може йтися". І тому Сили оборони зараз намагаються "зменшувати можливості ворога у тилу".

За словами Плентчука, нафтопереробна галузь для росіян є тією можливістю, яка забезпечує і надходження до бюджету, і можливість ведення бойових дій.

