logo

BTC/USD

115938

ETH/USD

4477.34

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Почему ударов по Крыму стало меньше: в Украине дали объяснение
commentss НОВОСТИ Все новости

Почему ударов по Крыму стало меньше: в Украине дали объяснение

Дмитрий Плетенчук объяснил, почему Украина сейчас больше бьет по НПЗ в России, чем по Крыму

18 сентября 2025, 14:18
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина сейчас действительно ставит своей приоритетной целью улары по НПЗ страны-агрессора. Но ВСУ не отказались от ударов по вражеским объектам в Крыму. При этом нужно учитывать, что противовоздушная защита аннексированного Крыма плотнее, чем даже российских нефтеперерабатывающих предприятий, потому что полуостров остается для противника сверхважной локацией. Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Почему ударов по Крыму стало меньше: в Украине дали объяснение

Крым. Фото: из открытых источников

Говоря о ПВО Крыма, спикер отметил, что Путин стянули на полуостров практически все новейшие образцы ПВО.

"Если о новом С-500 "Прометей" речь идет, то он там уже бывал и раньше. Для россиян Крым есть и остается сверхважной локацией во всех смыслах — и стратегическом, и геополитическом, поэтому цепляться за полуостров они будут до последнего", — отметил Дмитрий Плетенчук.

В то же время, отметил представитель ВМС, Крым "подождет, потому что пока туда не дойдет ни одна сухопутная составляющая, то ни о каком освобождении речь идти не может". И поэтому Силы обороны сейчас пытаются "уменьшать возможности врага в тылу".

По словам Плентчука, нефтеперерабатывающая отрасль для россиян и является той возможностью, которая обеспечивает и поступления в бюджет, и возможность ведения боевых действий. 

Читайте также на портале "Комментарии" — поражение коммуникационного узла в Крыму, которое произошло 11 сентября, привело к временной потере связи оккупантов с определенными своими войсками. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

Также издание "Комментарии" сообщало – на одном из стратегических объектов Черноморского флота РФ в Крыму зафиксирован дефицит военной техники и продовольствия. Об этом говорится в Telegram-канале партизанского движения "АТЕШ".




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости