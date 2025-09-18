Почему ударов по Крыму стало меньше: в Украине дали объяснение

Украина сейчас действительно ставит своей приоритетной целью улары по НПЗ страны-агрессора. Но ВСУ не отказались от ударов по вражеским объектам в Крыму. При этом нужно учитывать, что противовоздушная защита аннексированного Крыма плотнее, чем даже российских нефтеперерабатывающих предприятий, потому что полуостров остается для противника сверхважной локацией. Об этом в эфире Еспресо рассказал представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Крым. Фото: из открытых источников

Говоря о ПВО Крыма, спикер отметил, что Путин стянули на полуостров практически все новейшие образцы ПВО.

"Если о новом С-500 "Прометей" речь идет, то он там уже бывал и раньше. Для россиян Крым есть и остается сверхважной локацией во всех смыслах — и стратегическом, и геополитическом, поэтому цепляться за полуостров они будут до последнего", — отметил Дмитрий Плетенчук.

В то же время, отметил представитель ВМС, Крым "подождет, потому что пока туда не дойдет ни одна сухопутная составляющая, то ни о каком освобождении речь идти не может". И поэтому Силы обороны сейчас пытаются "уменьшать возможности врага в тылу".

По словам Плентчука, нефтеперерабатывающая отрасль для россиян и является той возможностью, которая обеспечивает и поступления в бюджет, и возможность ведения боевых действий.

