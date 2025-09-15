Оккупанты остались без связи: какой стратегически важный объект России был поражен в Крыму

Поражение коммуникационного узла в Крыму, которое произошло 11 сентября, привело к временной потере связи оккупантов с определенными своими войсками. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Военно-морских сил ВС Украины, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук.

ВМС ВСУ поразили в Крыму коммуникационный узел Черноморского флота. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, защитникам удалось поразить коммуникационный узел в Крыму, который расположен на территории на территории 184 научно-исследовательской экспериментальной базы "Севастополь".

Взаимное противодействие продолжается постоянно — с начала полномасштабного вторжения в Крым "посетили" представители почти всех составляющих ВСУ, в том числе ВМС.

"Конечно, это далеко не последняя цель, которая есть в Крыму. Кроме того, что там есть еще логистика, там до сих пор есть и элементы управления. Несмотря на то, что основная часть корабельного состава выведена с их основной базы во временно оккупированном Крыму, это не означает, что органы управления не могут оставаться там дальше. Но этот кейс, что вы вспомнили, это центр управления — это уже не первая такая потеря", — сказал Плетенчук.

Он уточнил, что указанный узел – важный элемент военной инфраструктуры, потому что связь — это управление войсками. Фактически, подчеркнул Плетенчук, это один из элементов ведения войны и потери управляемости, хотя и временно, но существенно отражается на качестве выполнения задач.

По словам военного, чисто технически Крым находится в зоне досягаемости украинской армии, однако следует учитывать противодействие со стороны врага. Поэтому, несмотря на то, что ВМС Украины технически могут "дотянуться" до всей территории АРК, уничтожить соответствующие цели довольно непростая задача – противник довольно плотно напичкал полуостров своим ПВО.

