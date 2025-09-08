logo

BTC/USD

111921

ETH/USD

4320.92

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Безумное наращивание вооружения РФ: о чем узнала разведка
commentss НОВОСТИ Все новости

Безумное наращивание вооружения РФ: о чем узнала разведка

Россия планирует резкое наращивание производства вооружения в 2025 году – ГУР

8 сентября 2025, 15:10
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российская федерация продолжает наращивать военное производство, в частности, в сфере авиации, бронетехники и ракетного вооружения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу".

Безумное наращивание вооружения РФ: о чем узнала разведка

Вооружение России

По его словам, уже в этом году Россия готовится выпустить 57 новых самолетов – среди них истребители Су-57, Су-35, бомбардировщики Су-34 и многоцелевые Су-30.

В планах Кремля на 2025 год еще более масштабные показатели. В частности, российская оборонная промышленность должна поставить на вооружение около 250 новых танков Т-90М, около 1100 бронетранспортеров, а также 365 артиллерийских систем.

Отдельный акцент сделан на ракетном арсенале. По данным ГУР, в 2025 году россия планирует изготовить около 2,5 тысяч высокоточных ракет разного типа. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах комплексов "Искандер", гиперзвуковых "Кинжалах" и других способах поражения.

Таким образом Москва пытается компенсировать потери вооружения на фронте и готовиться к длительной войне, активизировав военно-промышленный комплекс.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что по данным Пенсионного фонда, по состоянию на июнь 2025 года в Украине 160 859 человек в возрасте от 45 до 60 лет получают пенсию за выслугу лет. Однако само наличие выплат не освобождает их от обязанности службы, так что эта категория остается частью мобилизационного ресурса.
В Пенсионном фонде отмечают, что не ведут отдельной статистики относительно количества людей с инвалидностью среди этой категории. Поэтому определить реальный уровень годности военных пенсионеров к службе пока невозможно.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/4033419-vadim-skibickij-zastupnik-nacalnika-gur-ministerstva-oboroni-ukraini.html
Теги:

Новости

Все новости