Безумное наращивание вооружения РФ: о чем узнала разведка

Российская федерация продолжает наращивать военное производство, в частности, в сфере авиации, бронетехники и ракетного вооружения. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий в интервью "Укринформу".

Вооружение России

По его словам, уже в этом году Россия готовится выпустить 57 новых самолетов – среди них истребители Су-57, Су-35, бомбардировщики Су-34 и многоцелевые Су-30.

В планах Кремля на 2025 год еще более масштабные показатели. В частности, российская оборонная промышленность должна поставить на вооружение около 250 новых танков Т-90М, около 1100 бронетранспортеров, а также 365 артиллерийских систем.

Отдельный акцент сделан на ракетном арсенале. По данным ГУР, в 2025 году россия планирует изготовить около 2,5 тысяч высокоточных ракет разного типа. Речь идет о крылатых и баллистических ракетах комплексов "Искандер", гиперзвуковых "Кинжалах" и других способах поражения.

Таким образом Москва пытается компенсировать потери вооружения на фронте и готовиться к длительной войне, активизировав военно-промышленный комплекс.

