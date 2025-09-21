logo_ukra

BTC/USD

115674

ETH/USD

4463.45

USD/UAH

41.25

EUR/UAH

48.42

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Вдала операція ГУР у Криму: знищено одразу три гелікоптери (ВІДЕО)
commentss НОВИНИ Всі новини

Вдала операція ГУР у Криму: знищено одразу три гелікоптери (ВІДЕО)

Спецпідрозділ ГУР "Примари" знищив три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та російську РЛС "Небо-У" у тимчасово окупованому Криму.

21 вересня 2025, 11:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно ліквідував три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та російську РЛС 55Ж6У "Небо-У" на тимчасово окупованому півострові Крим. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Вдала операція ГУР у Криму: знищено одразу три гелікоптери (ВІДЕО)

Мі-8. Фото ілюстративне

За даними розвідки, операція була проведена силами спецпідрозділу "Примари". Внаслідок її реалізації авіапарк російських окупантів у Криму зазнав значних втрат.

"Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також — дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "Небо-У"", — повідомили у ГУР.

Знищення трьох багатоцільових гелікоптерів Мі-8 і РЛС "Небо-У" значно послаблює можливості російських сил у регіоні. Гелікоптери Мі-8 використовуються для транспортування особового складу та логістики, а РЛС "Небо-У" є ключовою для системи протиповітряної оборони та контролю повітряного простору.

Мі-8 — це багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро Міля у 1960-х роках. Цей гелікоптер є наймасовішим у світі серед дводвигунових і одним із найпоширеніших в історії авіації. Його використовують як для військових, так і для цивільних завдань. Залежно від комплектації, вартість одного вертольота становить 10-15 мільйонів доларів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що на початку вересня бійці ГУР провели вдалу військову операцію та знищили два Мі-8 і вороже судно у Криму.

Також "Коментарі" писали про те, чому ударів по Криму поменшало. Як пояснив представник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук, Україна зараз більше б'є по НПЗ у Росії, ніж у Криму.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/6956
Теги:

Новини

Всі новини