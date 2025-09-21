Вдала операція ГУР у Криму: знищено одразу три гелікоптери (ВІДЕО)

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно ліквідував три багатоцільові гелікоптери Мі-8 та російську РЛС 55Ж6У "Небо-У" на тимчасово окупованому півострові Крим. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

Мі-8. Фото ілюстративне

За даними розвідки, операція була проведена силами спецпідрозділу "Примари". Внаслідок її реалізації авіапарк російських окупантів у Криму зазнав значних втрат.

"Уражено три ворожі багатоцільові гелікоптери Мі-8, а також — дороговартісна російська РЛС 55Ж6У "Небо-У"", — повідомили у ГУР.

Знищення трьох багатоцільових гелікоптерів Мі-8 і РЛС "Небо-У" значно послаблює можливості російських сил у регіоні. Гелікоптери Мі-8 використовуються для транспортування особового складу та логістики, а РЛС "Небо-У" є ключовою для системи протиповітряної оборони та контролю повітряного простору.

Мі-8 — це багатоцільовий вертоліт, розроблений конструкторським бюро Міля у 1960-х роках. Цей гелікоптер є наймасовішим у світі серед дводвигунових і одним із найпоширеніших в історії авіації. Його використовують як для військових, так і для цивільних завдань. Залежно від комплектації, вартість одного вертольота становить 10-15 мільйонів доларів.

