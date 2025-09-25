Больше не будет атаковать Запорожье: какой самолет сбили ВСУ

Воздушные силы ВСУ сообщили, что уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который наносил удары по Запорожью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Российский бомбардировщик Су-34. Фото: из открытых источников

"Сбит вражеский Су-34!", – говорится в сообщении.

Это произошло около 4 утра на Запорожском направлении.

По данным Воздушных сил, этот Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 23 сентября российские оккупационные войска атаковали Запорожье, применив шесть фугасных авиабомб (ФАБ). Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилые дома. Погиб мужчина – его тело спасатели достали из-под завалов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.



