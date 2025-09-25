logo

BTC/USD

111668

ETH/USD

3993.72

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Больше не будет атаковать Запорожье: какой самолет сбили ВСУ
commentss НОВОСТИ Все новости

Больше не будет атаковать Запорожье: какой самолет сбили ВСУ

Силы обороны сбили российский Су-34

25 сентября 2025, 08:13
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Воздушные силы ВСУ сообщили, что уничтожили российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который наносил удары по Запорожью. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Больше не будет атаковать Запорожье: какой самолет сбили ВСУ

Российский бомбардировщик Су-34. Фото: из открытых источников

"Сбит вражеский Су-34!", – говорится в сообщении.

Это произошло около 4 утра на Запорожском направлении.

По данным Воздушных сил, этот Су-34 осуществлял террористические атаки по городу Запорожье с применением управляемых авиабомб.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 23 сентября российские оккупационные войска атаковали Запорожье, применив шесть фугасных авиабомб (ФАБ). Под ударом оказались гражданская инфраструктура и жилые дома. Погиб мужчина – его тело спасатели достали из-под завалов. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости