Більше не атакуватиме Запоріжжя: який літак збили ЗСУ
Більше не атакуватиме Запоріжжя: який літак збили ЗСУ

Сили оборони збили російський Су-34

25 вересня 2025, 08:13
Автор:
Кравцев Сергей

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який завдав ударів по Запоріжжю. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомили Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Більше не атакуватиме Запоріжжя: який літак збили ЗСУ

Російський бомбардувальник Су-34 Фото: із відкритих джерел

"Збитий ворожий Су-34!", – йдеться у повідомленні.

Це сталося близько 4 ранку на Запорізькому напрямі.

За даними Повітряних сил, цей Су-34 здійснював терористичні атаки містом Запоріжжя із застосуванням керованих авіабомб.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч проти 23 вересня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, застосувавши шість фугасних авіабомб (ФАБ). Під ударом опинилися громадянська інфраструктура та житлові будинки. Загинув чоловік – його тіло рятувальники дістали із-під завалів. Про це повідомив голова Запорізької ОВ Іван Федоров.




