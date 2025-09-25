Черговий видобуток ГУР: що вдалося «підсмажити» цього разу у Криму

Українські спецназівці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

ГУР уразило два російські транспортні літаки Ан-26. Фото: із відкритих джерел

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" спалили два транспортні літаки Ан-26, які перебували на аеродромі російських загарбників.

Окрім авіації, під удар потрапили й об'єкти протиповітряної оборони. "Примари" вразили російську станцію радіолокації надводної обстановки, а також берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі на "Суспильному" назвав це суттєвою втратою для росіян, зокрема, для здатності Чорноморського флоту виявляти цілі в акваторії. Експерт зазначив, що ці судна – дуже старі, виготовлені у 1960-х роках.

За словами Кріволапа, "Чайки" навіть можуть приземлятися на воду, якщо немає сильних штормів. До того ж, цих літаків залишилося дуже мало – 4-6. А оснащені вони дорогою апаратурою для виявлення човнів, підводних човнів, суден тощо на території будь-якої акваторії. Костянтин Криволап зазначив, якщо з чотирьох чи шести машин дві вражені, то це непоганий результат.



