logo_ukra

BTC/USD

111743

ETH/USD

4028.44

USD/UAH

41.41

EUR/UAH

48.66

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Черговий видобуток ГУР: що вдалося «підсмажити» цього разу у Криму
commentss НОВИНИ Всі новини

Черговий видобуток ГУР: що вдалося «підсмажити» цього разу у Криму

ГУР вразило два російські транспортні літаки Ан-26 і дві РЛС у Криму

25 вересня 2025, 09:29
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські спецназівці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України.

Черговий видобуток ГУР: що вдалося «підсмажити» цього разу у Криму

ГУР уразило два російські транспортні літаки Ан-26. Фото: із відкритих джерел

Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" спалили два транспортні літаки Ан-26, які перебували на аеродромі російських загарбників.

Окрім авіації, під удар потрапили й об'єкти протиповітряної оборони. "Примари" вразили російську станцію радіолокації надводної обстановки, а також берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1".

Читайте також на порталі "Коментарі" — Повітряні сили ЗСУ повідомили, що знищили російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який завдав ударів по Запоріжжю.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у мережі продовжують обговорювати новину про те, що на території тимчасово окупованого Криму ГУР Міноборони знищило два російські протичовнові літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Авіаційний експерт Костянтин Криволап в ефірі на "Суспильному" назвав це суттєвою втратою для росіян, зокрема, для здатності Чорноморського флоту виявляти цілі в акваторії. Експерт зазначив, що ці судна – дуже старі, виготовлені у 1960-х роках.

За словами Кріволапа, "Чайки" навіть можуть приземлятися на воду, якщо немає сильних штормів. До того ж, цих літаків залишилося дуже мало – 4-6. А оснащені вони дорогою апаратурою для виявлення човнів, підводних човнів, суден тощо на території будь-якої акваторії. Костянтин Криволап зазначив, якщо з чотирьох чи шести машин дві вражені, то це непоганий результат.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DIUkraine/6971
Теги:

Новини

Всі новини