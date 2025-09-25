Дві великі цілі ударів по авіації РФ у Криму: до чого наближаються ЗСУ

Українські спецназівці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України. Про що говорять систематичні удари по авіації РФ у Криму? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.

Ворог може "ставити на "Качі" хрест

Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук заявив в ефірі "Київ 24", що російська протиповітряна оборона аеродрому "Кача" в окупованому Криму виявилася неготовою до тактики дій українських ударних дронів. Російським загарбникам потрібно або попрощатися з цим аеродромом, або чекати на нові втрати авіаційної техніки.

"Удари по "Качі" супроводжуються феєричними рейдами наших морських і не лише морських дронів на Сочі, Туапсе, Новоросійськ. Мало того, що Новоросійськ — це тепер головна військово-морська база росіян, які втекли з Криму, але це й головні нафтоналивні порти Росії, де відбувається перевантаження нафти… на ті самі танкери "тіньового" флоту", — підкреслив експерт.

За словами Лакійчука, ворог може або "ставити на "Качі" хрест" і передислокувати техніку звідти, або залишити все як є.

Експерт підкреслив, що протиповітряна оборона окупантів "виявилася дірявою".

"Точніше, вона виявилася не дірявою, вона виявилася непідготовленою до тих способів дій, які використовували наші розвідки, наші спецслужби для завдання ударів у глибокому тилу ворога", — зауважив Лакійчук.

Сили оборони намагаються підійти ближче до Новоросійська

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив в ефірі "24 Каналу", що українські захисники активно б'ють російською авіацією у тимчасово окупованому Криму. Таким чином, Україна намагається пробити собі "автостраду" в Чорному морі.

Експерт уточнив, що російська авіація поки що має можливість впливати на ситуацію в морі поблизу Кримського півострова.

Екс-співробітник СБУ припустив, які дві великі цілі мають українські військові. Перша мета – позбавити росіян можливості завантажувати нафту з порту Новоросійськ. Тобто чим більше наших катерів там буде, тим менше нафти відвантажуватиметься.

Друга мета – закрити в портах Новоросійська та Абхазії Чорноморський флот Росії. Звичайно, завдання максимум знищити його, але завдання щонайменше – заблокувати флот у цих портах, бо там є певна кількість носіїв ракет "Калібр".

Експерт каже, що Сили оборони, швидше за все, намагаються пробити шлях українським катерам углиб території Росії ближче до Новоросійська, ліквідуючи всю авіацію, яка, в свою чергу, може знищувати українські катери.

"Російські військові кажуть, що літаки амфібії, які вдалося вбити, були останніми зразками на планеті. Крім того, всього було близько 10 – 12 пілотів, які могли керувати цими літаками. Амфібії могли супроводжувати наші катери, атакувати їх та знищувати", – припустив Ступак.

