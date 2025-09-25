Дві великі цілі ударів по авіації РФ у Криму: до чого наближаються ЗСУ

Рубрики
Українські спецназівці провели чергову успішну операцію у тимчасово окупованому Криму, знищивши два транспортні Ан-26 та кілька РЛС. Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міноборони України. Про що говорять систематичні удари по авіації РФ у Криму? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, проаналізувавши думки експертів.
Авіація РФ. Фото: з відкритих джерел
Керівник програм безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХI" Павло Лакійчук заявив в ефірі "Київ 24", що російська протиповітряна оборона аеродрому "Кача" в окупованому Криму виявилася неготовою до тактики дій українських ударних дронів. Російським загарбникам потрібно або попрощатися з цим аеродромом, або чекати на нові втрати авіаційної техніки.
За словами Лакійчука, ворог може або "ставити на "Качі" хрест" і передислокувати техніку звідти, або залишити все як є.
Експерт підкреслив, що протиповітряна оборона окупантів "виявилася дірявою".
Колишній співробітник СБУ Іван Ступак заявив в ефірі "24 Каналу", що українські захисники активно б'ють російською авіацією у тимчасово окупованому Криму. Таким чином, Україна намагається пробити собі "автостраду" в Чорному морі.
Експерт уточнив, що російська авіація поки що має можливість впливати на ситуацію в морі поблизу Кримського півострова.
Екс-співробітник СБУ припустив, які дві великі цілі мають українські військові. Перша мета – позбавити росіян можливості завантажувати нафту з порту Новоросійськ. Тобто чим більше наших катерів там буде, тим менше нафти відвантажуватиметься.
Друга мета – закрити в портах Новоросійська та Абхазії Чорноморський флот Росії. Звичайно, завдання максимум знищити його, але завдання щонайменше – заблокувати флот у цих портах, бо там є певна кількість носіїв ракет "Калібр".
Експерт каже, що Сили оборони, швидше за все, намагаються пробити шлях українським катерам углиб території Росії ближче до Новоросійська, ліквідуючи всю авіацію, яка, в свою чергу, може знищувати українські катери.
