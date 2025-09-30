logo

BTC/USD

112868

ETH/USD

4142.91

USD/UAH

41.32

EUR/UAH

48.44

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Наносить удары по Крыму будет проще: что ССО вывели из строя на полуострове
commentss НОВОСТИ Все новости

Наносить удары по Крыму будет проще: что ССО вывели из строя на полуострове

ССО дронами вывели из строя радар комплекса С-400 в Крыму

30 сентября 2025, 11:29
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украинские спецназовцы поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", которая находится в Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

Наносить удары по Крыму будет проще: что ССО вывели из строя на полуострове

ЗРК С-400 "Триумф". Фото: из открытых источников

Отмечается, что дорогостоящая система ПВО врага была нейтрализована ударными дронами ССО.

"Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность", — говорится в сообщении военных.

Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий.

Стоит отметить, радиолокационная станция (РЛС) зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" является ключевым элементом российской системы ПВО. Она предназначена для обнаружения и сопровождения различных воздушных целей – от самолетов и крылатых ракет до баллистических боеприпасов и других объектов.

РЛС С-400 отличается большой дальностью обнаружения – до 600 км, что позволяет обнаруживать угрозы на значительном расстоянии и оперативно на них реагировать. Система способна одновременно обрабатывать большое количество целей, обеспечивая эффективную интеграцию с другими средствами ПВО.

Комплекс использует несколько типов ракет для поражения объектов на разных дистанциях и высотах, что позволяет бороться с многозадачными и разнородными угрозами.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские спецназовцы провели очередную успешную операцию во временно оккупированном Крыму, уничтожив два транспортных Ан-26 и несколько РЛС. Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны Украины. О чем говорят систематические удары по авиации РФ в Крыму? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, проанализировав мнения экспертов.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости