Наносить удары по Крыму будет проще: что ССО вывели из строя на полуострове

Украинские спецназовцы поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", которая находится в Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.

ЗРК С-400 "Триумф". Фото: из открытых источников

Отмечается, что дорогостоящая система ПВО врага была нейтрализована ударными дронами ССО.

"Радиолокационная станция является "глазами" комплекса С-400 "Триумф". Без элемента наблюдения и наведения вся система теряет свою боеспособность", — говорится в сообщении военных.

Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий.

Стоит отметить, радиолокационная станция (РЛС) зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" является ключевым элементом российской системы ПВО. Она предназначена для обнаружения и сопровождения различных воздушных целей – от самолетов и крылатых ракет до баллистических боеприпасов и других объектов.

РЛС С-400 отличается большой дальностью обнаружения – до 600 км, что позволяет обнаруживать угрозы на значительном расстоянии и оперативно на них реагировать. Система способна одновременно обрабатывать большое количество целей, обеспечивая эффективную интеграцию с другими средствами ПВО.

Комплекс использует несколько типов ракет для поражения объектов на разных дистанциях и высотах, что позволяет бороться с многозадачными и разнородными угрозами.

