Наносить удары по Крыму будет проще: что ССО вывели из строя на полуострове

Кравцев Сергей
Украинские спецназовцы поразили радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф", которая находится в Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Сил специальных операций Вооруженных Сил Украины.
ЗРК С-400 "Триумф". Фото: из открытых источников
Отмечается, что дорогостоящая система ПВО врага была нейтрализована ударными дронами ССО.
Подразделения ССО продолжают наносить значимые поражения врагу, ускоряя его невозможность ведения дальнейших боевых действий.
Стоит отметить, радиолокационная станция (РЛС) зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" является ключевым элементом российской системы ПВО. Она предназначена для обнаружения и сопровождения различных воздушных целей – от самолетов и крылатых ракет до баллистических боеприпасов и других объектов.
РЛС С-400 отличается большой дальностью обнаружения – до 600 км, что позволяет обнаруживать угрозы на значительном расстоянии и оперативно на них реагировать. Система способна одновременно обрабатывать большое количество целей, обеспечивая эффективную интеграцию с другими средствами ПВО.
Комплекс использует несколько типов ракет для поражения объектов на разных дистанциях и высотах, что позволяет бороться с многозадачными и разнородными угрозами.
