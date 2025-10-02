Уже скоро в Крыму будет жарко: что готовит Украина

До зимы Украина может совершить какую-то большую атаку на Крым. Это может быть как морское десантирование ВСУ, так и массированная атака по Керченскому мосту. Как сообщает портал "Комментарии", об этом говорится в материале военного аналитика Sky News Майкла Кларка.

Крым. Фото: из открытых источников

Эксперт обратил внимание на глубокие удары украинцев по Крыму. По мнению аналитика, они сейчас могут подготовиться к наступлению. Даже атака на Керченский мост, соединяющий Крым с Россией, может быть не исключена, добавляет он.

Кларк отметил, что недавно Украина атаковала ряд радиолокационных станций и объектов противовоздушной обороны россиян. В частности, в Крыму.

"Вы можете создать пробел в завесе противовоздушной обороны, а затем захотеть вставить что-нибудь в этот пробел, чтобы получить что-то еще более ценное", — заметил Кларк.

Военный аналитик подчеркнул, что уже в конце месяца погода станет холодной, влажной и снежной, но считает. Впрочем, уверен Кларк, украинцы все еще могут иметь козыри в рукаве.

"Украинцы любят делать сюрпризы. Они знают, что это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как обстоят дела в Украине", — добавил он.

