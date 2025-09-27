logo_ukra

BTC/USD

109429

ETH/USD

4023.7

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Такого Крим ще не знав: що відбувається на півострові на заправках
commentss НОВИНИ Всі новини

Такого Крим ще не знав: що відбувається на півострові на заправках

У тимчасово окупованому Криму знову криза з паливом

27 вересня 2025, 16:12
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

З тимчасово окупованого Криму надходять тривожні повідомлення про "непросту ситуацію" з паливом, у мережі публікують відео з величезними чергами на заправках.

Такого Крим ще не знав: що відбувається на півострові на заправках

Черги на заправках у Криму. Фото: із відкритих джерел

Згідно відео в соцмережах, увечері 26 вересня та вранці 27 вересня утворилися довгі черги до заправок.

За даними російських мас-медіа, у Криму припинила продавати бензин половина АЗС.

"Крим.Реалії" пише, що ситуація з паливом ставала все гіршою і гіршою за останні два тижні. Видання уточнює, що причиною є нова тактика українських військових, котрі цього року зробили НПЗ своїми основними цілями.

Посібники окупантів, які сьогодні представляють окупаційну владу, закликають кримчан "не створювати ажіотаж" та не купувати паливо "на виніс". ЗМІ повідомляють, що ця криза рекордних масштабів, яких Крим ще не знав.

Тим часом надійшла інформація про те, що вранці 27 вересня невідомі безпілотники вдарили по нафтоперекачувальній станції в Чувашії. Атаку дронів вже підтвердила місцева влада.                                  

А в ніч на 26 вересня українські військові вкотре завдали удару по Афіпському нафтопереробному заводу в Краснодарському краї РФ. Підтверджено потрапляння та пожежу. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у повідомленні Генштабу ЗСУ.

За уточненою інформацією Генштабу , НПЗ атакували підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ у взаємодії з іншими складовими Сил оборони. Операція проходила в рамках заходів щодо зниження наступального потенціалу противника та ускладнення поставок пального та боєприпасів у російські військові частини.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини