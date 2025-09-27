logo

Такого Крым еще не знал: что происходит на полуострове на заправках
commentss НОВОСТИ Все новости

Такого Крым еще не знал: что происходит на полуострове на заправках

Во временно оккупированном Крыму снова кризис с топливом

27 сентября 2025, 16:12
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Со временно оккупированного Крыма приходят тревожные сообщения о "непростой ситуации" с топливом, в сети публикуют видео с огромными очередями на заправках.

Такого Крым еще не знал: что происходит на полуострове на заправках

Очереди на заправках в Крыму. Фото: из открытых источников

Согласно видео в соцсетях, вечером 26 сентября и утром 27 сентября образовались длинные очереди к заправкам.

По данным российских масс-медиа, в Крыму прекратила продавать бензин половина АЗС.

"Крым.Реалии" пишет, что ситуация с топливом становилась все хуже и хуже последние две недели. Издание уточняет, что причиной является новая тактика украинских военных, которые в этом году сделали НПЗ своими основными целями.

Пособники оккупантов, которые сегодня представляют оккупационные власти, призывают крымчан "не создавать ажиотаж" и не покупать топливо "на вынос". СМИ сообщают, что этот кризис рекордных масштабов, которых Крым еще не знал.

Между тем поступила информация о том, что утром 27 сентября неопознанные беспилотники ударили по нефтеперекачивающей станции в Чувашии. Атаку дронов уже подтвердили местные власти. 

А в ночь на 26 сентября украинские военные в очередной раз нанесли удар по Афипскому нефтеперерабатывающему заводу в Краснодарском крае РФ. Подтверждено попадание и пожар. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ. 

По уточненной информации Генштаба, НПЗ атаковали подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны. Операция проходила в рамках мероприятий по снижению наступательного потенциала противника и осложнения поставок горючего и боеприпасов в российские воинские части. 



