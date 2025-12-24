Вже не сіра зона: у DeepState офіційно підтвердили ще один прорив кордону України

Якщо раніше село Грабовське на Сумщині, розташоване біля самого кордону з РФ, було позначено аналітика DeepState в сірій зоні, адже за населений пункт точилися бої, то тепер експерти підтвердили, що російські військові повністю контролюють село. Його контури позначені на карті у червоному кольорі.

Село Грабовське у Сумській області. Фото: DeepState

"Населений пункт Грабовське також перейшов під контроль ворога", – йдеться у повідомленні DeepState.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупаційні війська просунулися поблизу населеного пункту Юнаківка на Сумщині, де, як казав президент, Зеленського ворога було зупинено. Також зафіксовано просування росіян у Свято-Покровську на Донеччині. Як повідомляє портал "Коментарі", про це свідчать дані моніторингового аналітичного проекту DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – 23 грудня начальник управління комунікацій Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що приблизно сотня російських окупантів зайшли на територію села Грабовське у Сумській області та спробували просунутися у напрямку Рясного. Нині у населеному пункті тривають бої.

Спікер зазначив, атака росіян була раптовою. Російські підрозділи увійшли до Грабовського з метою захоплення населеного пункту та подальшого просування вглиб області. Зараз окупанти намагаються закріпитися у південній частині Грабовського, тоді як українські захисники ведуть бої, щоб вибити їх із позицій.

При цьому Трегубов уточнив, що населені пункти безпосередньо на кордоні з РФ можна ефективно убезпечити лише шляхом створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб російської території.



