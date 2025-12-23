В ВСУ ответили, удалось ли выбить врага из Сумщини после нового прорыва границы

Приблизительно сотня российских оккупантов зашли на территорию села Грабовское в Сумской области и попытались продвинуться в направлении Рясного. Сейчас в населенном пункте продолжаются бои. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Бои в Сумской области. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, атака россиян была внезапной. Российские подразделения вошли в Грабовское с целью захвата населенного пункта и дальнейшего продвижения вглубь области.

Сейчас оккупанты пытаются закрепиться в южной части Грабовского, тогда как украинские защитники ведут бои, чтобы выбить их с занимаемых позиций.

При этом Трегубов уточнил, что населенные пункты непосредственно на границе с РФ можно эффективно обезопасить только путем создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на 20 декабря в село Грабовское в Сумской области неожиданно вошли российские военные, и в течение нескольких часов они вывезли более 50 местных жителей на территорию РФ. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Ранок.LIVE".

По данным Генштаба, прорыв границы произошел вечером 20 декабря, и вражеские подразделения зашли в относительно небольшую пограничную деревню. Трегубов подчеркнул, что до этого большинство жителей села уже были эвакуированы на подконтрольную Украине территорию, и на момент вторжения оставались преимущественно пожилые люди, которые письменно отказались от эвакуации.

Начальник управления коммуникаций уточнил, что операция по принудительной депортации продолжалась несколько часов. Российские войска сначала поместили гражданских в помещение местной церкви, а затем начали вывозить их непосредственно на территорию России.



