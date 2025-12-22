logo

Раскрыты впечатляющие детали инцидента с появлением россиян на Сумщине: что произошло на самом деле
commentss НОВОСТИ Все новости

Раскрыты впечатляющие детали инцидента с появлением россиян на Сумщине: что произошло на самом деле

Трегубов сообщил, что в этом населенном пункте преимущественно находились пожилые люди, официально отказавшиеся от эвакуации в письменной форме

22 декабря 2025, 14:10
Автор:
avatar

Клименко Елена

В ночь на 20 декабря в село Грабовское в Сумской области неожиданно вошли российские военные, и в течение нескольких часов они вывезли более 50 местных жителей на территорию РФ. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Ранок.LIVE".

Раскрыты впечатляющие детали инцидента с появлением россиян на Сумщине: что произошло на самом деле

Фото: из открытых источников

По данным Генштаба, прорыв границы произошел вечером 20 декабря, и вражеские подразделения зашли в относительно небольшую пограничную деревню. Трегубов подчеркнул, что до этого большинство жителей села уже были эвакуированы на подконтрольную Украине территорию, и на момент вторжения оставались преимущественно пожилые люди, которые письменно отказались от эвакуации.

Начальник управления коммуникаций уточнил, что операция по принудительной депортации продолжалась несколько часов. Российские войска сначала поместили гражданских в помещение местной церкви, а затем начали вывозить их непосредственно на территорию России.

"Они их сперва завели в помещение местной церкви, а затем оттуда их потащили уже на территорию РФ, начали просто выводить", — подчеркнул Трегубов.

Он также добавил, что нет оснований утверждать, что все депортированные лица имели пророссийские взгляды или были вывезены силой через проукраинскую позицию. Для таких оценок необходимо проводить следственные действия.

Как уже писали "Комментарии", Россия сосредоточила значительный арсенал беспилотников, который может использоваться для новых атак по Украине. По оценкам специалиста по радиоэлектронной борьбе и связи Сергея "Флеша", сейчас речь идет примерно о двух тысячах БПЛА, готовых к применению.



