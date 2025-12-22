Раскрыты впечатляющие детали инцидента с появлением россиян на Сумщине: что произошло на самом деле

В ночь на 20 декабря в село Грабовское в Сумской области неожиданно вошли российские военные, и в течение нескольких часов они вывезли более 50 местных жителей на территорию РФ. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире "Ранок.LIVE".

Фото: из открытых источников

По данным Генштаба, прорыв границы произошел вечером 20 декабря, и вражеские подразделения зашли в относительно небольшую пограничную деревню. Трегубов подчеркнул, что до этого большинство жителей села уже были эвакуированы на подконтрольную Украине территорию, и на момент вторжения оставались преимущественно пожилые люди, которые письменно отказались от эвакуации.

Начальник управления коммуникаций уточнил, что операция по принудительной депортации продолжалась несколько часов. Российские войска сначала поместили гражданских в помещение местной церкви, а затем начали вывозить их непосредственно на территорию России.

"Они их сперва завели в помещение местной церкви, а затем оттуда их потащили уже на территорию РФ, начали просто выводить", — подчеркнул Трегубов.

Он также добавил, что нет оснований утверждать, что все депортированные лица имели пророссийские взгляды или были вывезены силой через проукраинскую позицию. Для таких оценок необходимо проводить следственные действия.

