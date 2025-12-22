logo_ukra

BTC/USD

90069

ETH/USD

3060.61

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Розкрито вражаючі деталі інциденту з появою росіян на Сумщині: що відбулося насправді
commentss НОВИНИ Всі новини

Розкрито вражаючі деталі інциденту з появою росіян на Сумщині: що відбулося насправді

Трегубов повідомив, що в цьому населеному пункті переважно перебували літні люди, які офіційно відмовилися від евакуації в письмовій формі

22 грудня 2025, 14:10
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

У ніч на 20 грудня в село Грабовське Сумської області несподівано ввійшли російські військові, і протягом кількох годин вони вивезли понад 50 місцевих жителів на територію РФ. Про це повідомив начальник управління комунікацій Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE.

Розкрито вражаючі деталі інциденту з появою росіян на Сумщині: що відбулося насправді

Фото: з відкритих джерел

За даними Генштабу, прорив кордону відбувся ввечері 20 грудня, і ворожі підрозділи зайшли у відносно невелике прикордонне село. Трегубов підкреслив, що до цього більшість мешканців села вже були евакуйовані на підконтрольну Україні територію, і на момент вторгнення залишалися переважно люди похилого віку, які письмово відмовилися від евакуації.

Начальник управління комунікацій уточнив, що операція з примусової депортації тривала кілька годин. Російські війська спочатку помістили цивільних у приміщення місцевої церкви, а потім почали вивозити їх безпосередньо на територію Росії.

"Вони їх спершу завели в приміщення місцевої церкви, а потім звідти їх потягнули безпосередньо вже на територію РФ, почали просто виводити", – наголосив Трегубов.

Він також додав, що наразі немає підстав стверджувати, що всі депортовані особи мали проросійські погляди або були вивезені силою через проукраїнську позицію. Для таких оцінок необхідно проводити слідчі дії.

Як вже писали "Коментарі", Росія зосередила значний арсенал безпілотників, який може бути використаний для нових атак по Україні. За оцінками фахівця з радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергія "Флеша", наразі йдеться приблизно про дві тисячі БПЛА, готових до застосування.

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини