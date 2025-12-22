Розкрито вражаючі деталі інциденту з появою росіян на Сумщині: що відбулося насправді

У ніч на 20 грудня в село Грабовське Сумської області несподівано ввійшли російські військові, і протягом кількох годин вони вивезли понад 50 місцевих жителів на територію РФ. Про це повідомив начальник управління комунікацій Об’єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі Ранок.LIVE.

Фото: з відкритих джерел

За даними Генштабу, прорив кордону відбувся ввечері 20 грудня, і ворожі підрозділи зайшли у відносно невелике прикордонне село. Трегубов підкреслив, що до цього більшість мешканців села вже були евакуйовані на підконтрольну Україні територію, і на момент вторгнення залишалися переважно люди похилого віку, які письмово відмовилися від евакуації.

Начальник управління комунікацій уточнив, що операція з примусової депортації тривала кілька годин. Російські війська спочатку помістили цивільних у приміщення місцевої церкви, а потім почали вивозити їх безпосередньо на територію Росії.

"Вони їх спершу завели в приміщення місцевої церкви, а потім звідти їх потягнули безпосередньо вже на територію РФ, почали просто виводити", – наголосив Трегубов.

Він також додав, що наразі немає підстав стверджувати, що всі депортовані особи мали проросійські погляди або були вивезені силою через проукраїнську позицію. Для таких оцінок необхідно проводити слідчі дії.

Як вже писали "Коментарі", Росія зосередила значний арсенал безпілотників, який може бути використаний для нових атак по Україні. За оцінками фахівця з радіоелектронної боротьби та зв’язку Сергія "Флеша", наразі йдеться приблизно про дві тисячі БПЛА, готових до застосування.