У ЗСУ відповіли, чи вдалося вибити ворога із Сумщини після нового прориву кордону

Приблизно сотня російських окупантів зайшли на територію села Грабовське на Сумщині і спробували просунутися у напрямку Рясного. Нині у населеному пункті тривають бої. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов.

Бої у Сумській області. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, атака росіян була раптовою. Російські підрозділи увійшли до Грабовського з метою захоплення населеного пункту та подальшого просування вглиб області.

Зараз окупанти намагаються закріпитися у південній частині Грабовського, тоді як українські захисники ведуть бої, щоб вибити їх із позицій.

При цьому Трегубов уточнив, що населені пункти безпосередньо на кордоні з РФ можна ефективно убезпечити лише шляхом створення зони контролю українських військ на кілька кілометрів углиб російської території.

За даними Генштабу, прорив кордону стався увечері 20 грудня, і ворожі підрозділи зайшли до відносно невеликого прикордонного села. Трегубов підкреслив, що до цього більшість жителів села вже були евакуйовані на підконтрольну Україні територію, і на момент вторгнення залишалися переважно люди похилого віку, які письмово відмовилися від евакуації.

Начальник управління комунікацій уточнив, що операція з примусової депортації тривала кілька годин. Російські війська спочатку помістили цивільних у приміщення місцевої церкви, а потім почали вивозити їх безпосередньо на територію Росії.



