Уже не серая зона: в DeepState официально подтвердили еще один прорыв границы Украины
Уже не серая зона: в DeepState официально подтвердили еще один прорыв границы Украины

DeepState зафиксировал, что Грабовское на Сумщине перешло под контроль врага

24 декабря 2025, 06:55
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Если раньше село Грабовское в Сумской области, расположенно у самой границы с РФ, было обозначено аналитика DeepState в серой зоне, ведь за населенный пункт шли бои, то теперь эксперты подтвердили, что российские военные полностью контролируют село. Его контуры обозначены на карте в красном цвете.

Уже не серая зона: в DeepState официально подтвердили еще один прорыв границы Украины

Село Грабовское в Сумской области. Фото: DeepState

"Населенный пункт Грабовское также перешел под контроль врага", – говорится в сообщении DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские оккупационные войска продвинулись вблизи населенного пункта Юнаковка на Сумщине, где, как говорил президент, Зеленский враг был остановлен. Также зафиксировано продвижение россиян в Свято-Покровске Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные мониторингового аналитического проекта DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – 23 декабря начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что приблизительно сотня российских оккупантов зашли на территорию села Грабовское в Сумской области и попытались продвинуться в направлении Рясного. Сейчас в населенном пункте продолжаются бои.

Спикер отметил, атака россиян была внезапной. Российские подразделения вошли в Грабовское с целью захвата населенного пункта и дальнейшего продвижения вглубь области. Сейчас оккупанты пытаются закрепиться в южной части Грабовского, тогда как украинские защитники ведут бои, чтобы выбить их с занимаемых позиций. 

При этом Трегубов уточнил, что населенные пункты непосредственно на границе с РФ можно эффективно обезопасить только путем создания зоны контроля украинских войск на несколько километров вглубь российской территории.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/22989
