РФ продолжает продвижение: в DeepState увидели движение даже в той области, где враг был остановлен

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи населенного пункта Юнаковка на Сумщине, где, как говорил президент, Зеленский враг был остановлен. Также зафиксировано продвижение россиян в Свято-Покровске Донецкой области. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные мониторингового аналитического проекта DeepState.

По данным проекта, враг имеет продвижение вблизи села Юнаковка Юнаковской сельской общины Сумского района Сумской области, а также возле села Свято-Покровское Северской городской общины Бахмутского района Донецкой области.

В отчете ISW акцентируют внимание на выступлениях президента РФ Владимира Путина 17 декабря и начальника Генштаба Валерия Герасимова 18 декабря. Путин, по данным института, утверждал о захвате российскими войсками Северска, хотя на самом деле контролируется всего около 77% города. Герасимов же заявил о взятии Купянска и контроле над 50% Константиновки.

При этом эксперты ISW не обнаружили подтверждений столь масштабного продвижения в Константиновке: фактическая зона присутствия РФ ограничивается примерно 5% города, а захвачена лишь около 1,6%.



