РФ продовжує просування: в DeepState побачили рух навіть у тій області, де ворог був зупинений

Російські окупаційні війська просунулися поблизу населеного пункту Юнаківка на Сумщині, де, як говорив президент Зеленський ворога було зупинено. Також зафіксовано просування росіян у Свято-Покровську на Донеччині. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать дані моніторингового аналітичного проєкту DeepState.

Наступ Росії. Фото: DeepState

За даними проєкту, ворог має просування поблизу села Юнаківка Юнаківської сільської громади Сумського району Сумської області, а також біля села Свято-Покровське Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбницькі війська просунулися у двох областях – Донецькій та Дніпропетровській. Як повідомив український моніторинговий аналітичний проект DeepState, окупанти мають успіхи біля чотирьох населених пунктів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — у Росії продовжують перебільшувати успіхи на фронті, заявляючи про нібито захоплення понад 6300 квадратних кілометрів території України у 2025 році. Проте фактична ситуація на полі бою значно відрізняється від цих гучних заяв, наголошують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті ISW акцентують увагу на виступах президента РФ Володимира Путіна 17 грудня та начальника Генштабу Валерія Герасимова 18 грудня. Путін, за даними інституту, стверджував про захоплення російськими військами Сіверська, хоча насправді контролюється лише близько 77% міста. Герасимов же заявив про взяття Куп'янська та контроль над 50% Костянтинівки.

При цьому експерти ISW не виявили підтверджень такого масштабного поступу в Костянтинівці: фактична зона присутності РФ обмежується приблизно 5% міста, а захоплена лише близько 1,6%.



