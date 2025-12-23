logo_ukra

BTC/USD

87475

ETH/USD

2962.72

USD/UAH

42.15

EUR/UAH

49.49

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією РФ продовжує просування: в DeepState побачили рух навіть у тій області, де ворог був зупинений
commentss НОВИНИ Всі новини

РФ продовжує просування: в DeepState побачили рух навіть у тій області, де ворог був зупинений

DeepState фіксує, що росіяни просунулися на Сумщині та Донеччині

23 грудня 2025, 10:52
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські окупаційні війська просунулися поблизу населеного пункту Юнаківка на Сумщині, де, як говорив президент Зеленський ворога було зупинено. Також зафіксовано просування росіян у Свято-Покровську на Донеччині. Як інформує портал "Коментарі", про це свідчать дані моніторингового аналітичного проєкту DeepState.

РФ продовжує просування: в DeepState побачили рух навіть у тій області, де ворог був зупинений

Наступ Росії. Фото: DeepState

За даними проєкту, ворог має просування поблизу села Юнаківка Юнаківської сільської громади Сумського району Сумської області, а також біля села Свято-Покровське Сіверської міської громади Бахмутського району Донецької області.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбницькі війська просунулися у двох областях – Донецькій та Дніпропетровській. Як повідомив український моніторинговий аналітичний проект DeepState, окупанти мають успіхи біля чотирьох населених пунктів.

Також видання "Коментарі" повідомляло — у Росії продовжують перебільшувати успіхи на фронті, заявляючи про нібито захоплення понад 6300 квадратних кілометрів території України у 2025 році. Проте фактична ситуація на полі бою значно відрізняється від цих гучних заяв, наголошують аналітики Інституту вивчення війни (ISW). 

У звіті ISW акцентують увагу на виступах президента РФ Володимира Путіна 17 грудня та начальника Генштабу Валерія Герасимова 18 грудня. Путін, за даними інституту, стверджував про захоплення російськими військами Сіверська, хоча насправді контролюється лише близько 77% міста. Герасимов же заявив про взяття Куп'янська та контроль над 50% Костянтинівки. 

При цьому експерти ISW не виявили підтверджень такого масштабного поступу в Костянтинівці: фактична зона присутності РФ обмежується приблизно 5% міста, а захоплена лише близько 1,6%.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22977
Теги:

Новини

Всі новини