Поступово втрачаємо ще одне місто і не тільки: у DeepState розповіли про успіхи окупантів

Російські загарбницькі війська просунулися у двох областях – Донецькій та Дніпропетровській. Як повідомив український моніторинговий аналітичний проект DeepState, окупанти мають успіхи біля чотирьох населених пунктів.

Так, за даними аналітиків, росіяни мають успіх поблизу Дронівки і безпосередньо у Сіверську Донецької області. При цьому, згідно з картою DeepState, місто Сіверськ вже майже захоплене ворогом.

Крім того, у DeepState заявили про просування російських окупантів у населеному пункті Вишневе Дніпропетровської області.

у Росії продовжують перебільшувати успіхи на фронті, заявляючи про нібито захоплення понад 6300 квадратних кілометрів території України у 2025 році. Проте фактична ситуація на полі бою значно відрізняється від цих гучних заяв, наголошують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті ISW акцентують увагу на виступах президента РФ Володимира Путіна 17 грудня та начальника Генштабу Валерія Герасимова 18 грудня. Путін, за даними інституту, стверджував про захоплення російськими військами Сіверська, хоча насправді контролюється лише близько 77% міста. Герасимов же заявив про взяття Куп'янська та контроль над 50% Костянтинівки.

При цьому експерти ISW не виявили підтверджень такого масштабного поступу в Костянтинівці: фактична зона присутності РФ обмежується приблизно 5% міста, а захоплена лише близько 1,6%.



