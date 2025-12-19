В DeepState раскрыли, где продвинулись оккупанты: тревожнее всего в двух областях

Российские захватнические войска имеют успех в Донецкой области и Запорожье. Украинский мониторинговый аналитический проект DeepState, оккупанты продвинулись возле четырех населенных пунктов.

Наступление России. Фото: DeepState

Согласно данным аналитиков, армия РФ имеет успех вблизи населенных пунктов Дроновка, Никаноровка и Панковка в Донецкой области.

Кроме того, в DeepState заявили о продвижении российских оккупантов в городе Гуляйполе Запорожской области.

По данным Генштаба ВСУ самая напряженная ситуация на Покровском направлении, где за минувшие сутки оккупанты 46 раз пытались продвинуться на позиции украинских подразделений. В частности, противник атаковал в районах населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филиал и в сторону Торецкого, Нового Шахового и Новопавловки.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что российские войска с августа 2025 увеличили темпы наступательных действий, их продвижение остается медленным. Об этом заявили аналитики Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед, комментируя перспективы удержания Украиной обороны на территории Донецкой области.

По оценкам экспертов, при сохранении нынешнего темпа боевых действий, устойчивости украинской обороны и стабильной поддержки со стороны западных партнеров Россия теоретически могла бы захватить оставшиеся 22% подконтрольной Украине территории Донетчины не ранее августа 2027 года. В то же время, реальные сроки, вероятно, будут еще длиннее, ведь активизация наступления осенью 2025 года частично связана с сезонными погодными факторами.



