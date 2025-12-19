logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У DeepState розкрили, де просунулися окупанти: найтривожніше у двох областях
У DeepState розкрили, де просунулися окупанти: найтривожніше у двох областях

Російська армія має просування у Донецькій та Запорізькій областях

19 грудня 2025, 07:50
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Російські загарбницькі війська мають успіх у Донецькій області та Запоріжжі. Український моніторинговий аналітичний проект DeepState окупанти просунулися біля чотирьох населених пунктів.

У DeepState розкрили, де просунулися окупанти: найтривожніше у двох областях

Наступ Росії. Фото: DeepState

За даними аналітиків, армія РФ має успіх поблизу населених пунктів Дронівка, Миканорівка та Панківка в Донецькій області.

Крім того, у DeepState заявили про просування російських окупантів у місті Гуляйполі Запорізької області.

За даними Генерального штабу ЗСУ найнапруженіша ситуація на Покровському напрямку, де за минулу добу окупанти 46 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів. Зокрема, противник атакував у районах населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік Торецького, Нового Шахового й Новопавлівки.

Читайте також на порталі "Коментарі" — незважаючи на те, що російські війська з серпня 2025 року збільшили темпи наступальних дій, їхнє просування залишається повільним. Про це заявили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собески та Дженні Олмстед, коментуючи перспективи утримання Україною оборони на території Донецької області.

За оцінками експертів, при збереженні нинішнього темпу бойових дій, стійкості української оборони та стабільної підтримки з боку західних партнерів Росія теоретично могла б захопити 22% підконтрольної Україні території Донеччини, що залишилися, не раніше серпня 2027 року. В той же час, реальні терміни, ймовірно, будуть ще довшими, адже активізація настання восени 2025 року частково пов'язана із сезонними погодними факторами.




Джерело: https://t.me/DeepStateUA/22956
