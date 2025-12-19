В России продолжают преувеличивать успехи на фронте, заявляя о якобы захвате более 6300 квадратных километров территории Украины в 2025 году. Однако фактическая ситуация на поле боя значительно отличается от этих громких заявлений, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW).

Российские войска. Фото: из открытых источников

В отчете ISW акцентируют внимание на выступлениях президента РФ Владимира Путина 17 декабря и начальника Генштаба Валерия Герасимова 18 декабря. Путин, по данным института, утверждал о захвате российскими войсками Северска, хотя на самом деле контролируется лишь около 77% города. Герасимов же заявил о взятии Купянска и контроле над 50% Константиновки.

При этом эксперты ISW не обнаружили подтверждений столь масштабного продвижения в Константиновке: фактическая зона присутствия РФ ограничивается примерно 5% города, а захвачена лишь около 1,6%.

Даже сообщения так называемых российских "военкоров" о продвижении войск значительно скромнее – они оценивают захват Константиновки примерно в 11%.

В целом, по данным ISW, российские войска захватили около 4700 квадратных километров Украины в 2025 году, что существенно ниже заявленных Герасимовым 6300 кв. км. Даже эта преувеличенная цифра составляет всего 1,04% от территории страны.

Аналитики отмечают, что подобные заявления Кремля и командования создают иллюзию успехов на фронте и слабости украинской обороны, пытаясь воздействовать на восприятие международной аудитории. Герасимов, по мнению экспертов, использовал брифинг для повторения нарративов Путина и министра обороны России Андрея Белоусова, демонстрируя попытку распространить завышенные оценки боевых достижений за пределами РФ.

ISW подчеркивает: реальные темпы продвижения российских войск остаются медленными, а масштабы захваченной территории значительно уступают официальным заявлениям Москвы.

