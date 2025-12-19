logo

BTC/USD

87923

ETH/USD

2959.17

USD/UAH

42.25

EUR/UAH

49.47

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией В США раскрыли цифры: сколько на самом деле территории Украины захватила РФ в 2025 году
commentss НОВОСТИ Все новости

В США раскрыли цифры: сколько на самом деле территории Украины захватила РФ в 2025 году

В ISW отметили, что реальные "успехи" России на фронте в 2025 году составили лишь 1,04% территории Украины

19 декабря 2025, 10:38
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В России продолжают преувеличивать успехи на фронте, заявляя о якобы захвате более 6300 квадратных километров территории Украины в 2025 году. Однако фактическая ситуация на поле боя значительно отличается от этих громких заявлений, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW).

В США раскрыли цифры: сколько на самом деле территории Украины захватила РФ в 2025 году

Российские войска. Фото: из открытых источников

В отчете ISW акцентируют внимание на выступлениях президента РФ Владимира Путина 17 декабря и начальника Генштаба Валерия Герасимова 18 декабря. Путин, по данным института, утверждал о захвате российскими войсками Северска, хотя на самом деле контролируется лишь около 77% города. Герасимов же заявил о взятии Купянска и контроле над 50% Константиновки. 

При этом эксперты ISW не обнаружили подтверждений столь масштабного продвижения в Константиновке: фактическая зона присутствия РФ ограничивается примерно 5% города, а захвачена лишь около 1,6%.

Даже сообщения так называемых российских "военкоров" о продвижении войск значительно скромнее – они оценивают захват Константиновки примерно в 11%. 

В целом, по данным ISW, российские войска захватили около 4700 квадратных километров Украины в 2025 году, что существенно ниже заявленных Герасимовым 6300 кв. км. Даже эта преувеличенная цифра составляет всего 1,04% от территории страны.

Аналитики отмечают, что подобные заявления Кремля и командования создают иллюзию успехов на фронте и слабости украинской обороны, пытаясь воздействовать на восприятие международной аудитории. Герасимов, по мнению экспертов, использовал брифинг для повторения нарративов Путина и министра обороны России Андрея Белоусова, демонстрируя попытку распространить завышенные оценки боевых достижений за пределами РФ.

ISW подчеркивает: реальные темпы продвижения российских войск остаются медленными, а масштабы захваченной территории значительно уступают официальным заявлениям Москвы.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему ВСУ не могут остановить наступление РФ: в США раскрыли новую тактику врага.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-december-18-2025/
Теги:

Новости

Все новости