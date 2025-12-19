У США розкрили цифри: скільки насправді території України захопила РФ у 2025 році

У Росії продовжують перебільшувати успіхи на фронті, заявляючи про нібито захоплення понад 6300 квадратних кілометрів території України у 2025 році. Проте фактична ситуація на полі бою значно відрізняється від цих гучних заяв, наголошують аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

У звіті ISW акцентують увагу на виступах президента РФ Володимира Путіна 17 грудня та начальника Генштабу Валерія Герасимова 18 грудня. Путін, за даними інституту, стверджував про захоплення російськими військами Сіверська, хоча насправді контролюється лише близько 77% міста. Герасимов же заявив про взяття Куп'янська та контроль над 50% Костянтинівки.

При цьому експерти ISW не виявили підтверджень такого масштабного поступу в Костянтинівці: фактична зона присутності РФ обмежується приблизно 5% міста, а захоплена лише близько 1,6%.

Навіть повідомлення так званих російських "військоров" про просування військ значно скромніші – вони оцінюють захоплення Костянтинівки приблизно 11%.

Загалом, за даними ISW, російські війська захопили близько 4700 квадратних кілометрів України в 2025 році, що суттєво нижче за заявлені Герасимовим 6300 кв. км. Навіть ця перебільшена цифра становить лише 1,04% території країни.

Аналітики зазначають, що подібні заяви Кремля та командування створюють ілюзію успіхів на фронті та слабкості української оборони, намагаючись впливати на сприйняття міжнародної аудиторії. Герасимов, на думку експертів, використав брифінг для повторення наративів Путіна та міністра оборони Росії Андрія Білоусова, демонструючи спробу поширити завищені оцінки бойових досягнень за межами РФ.

ISW наголошує: реальні темпи просування російських військ залишаються повільними, а масштаби захопленої території значно поступаються офіційним заявам Москви.

