Почему ВСУ не могут остановить наступление РФ: в США раскрыли новую тактику врага
НОВОСТИ

Почему ВСУ не могут остановить наступление РФ: в США раскрыли новую тактику врага

В ISW считают, что Россия изменила формулу войны против Украины

18 декабря 2025, 14:34
Автор:
Кравцев Сергей

Российские войска продолжают наступательные действия благодаря применению новой двухэтапной тактики, усложняющей работу украинской обороны. Об этом в интервью РБК-Украина сообщили аналитики Института изучения войны (ISW) Джессика Собески и Дженни Олмстед.

Почему ВСУ не могут остановить наступление РФ: в США раскрыли новую тактику врага

Наступление России. Фото: из открытых источников

По словам экспертов, на первом этапе россияне сосредотачиваются на поражении логистики подразделений Вооруженных Сил Украины. С помощью беспилотников они атакуют наземные пути снабжения оперативной глубины, пытаясь ограничить доставку боеприпасов, техники и резервов к передовым позициям.

Аналитики отмечают, что подобная дроновная кампания фактически выполняет функцию воздушной блокады поля боя. Она усложняет работу украинских линий поставок в ближнем и среднем тылу, что негативно влияет на устойчивость обороны, критически зависящую от непрерывного обеспечения ресурсами и личным составом.

Второй этап новой российской модели предполагает непосредственные штурмы украинских позиций после того, как логистика будет ослаблена, а оборонные рубежи частично разрушены. При этом у Украины пока нет полностью эффективных решений для противодействия масштабной дроновой блокаде, которая создает серьезные проблемы для защиты тыловых маршрутов.

В ISW также обращают внимание на растущий дефицит личного состава и техники в ВСУ, что позволяет российским войскам использовать пробелы в обороне. Ограниченные возможности артиллерии и других классических систем вооружения дополнительно усложняют действия украинских сил в неблагоприятных погодных условиях.

В то же время, Украина постепенно начинает применять аналогичные подходы к воздушной блокировке. Уже сейчас российский ближний тыл несет значительные потери, в частности на Покровском направлении. Аналитики считают, что расширение этих возможностей может существенно ограничить наступательный потенциал РФ, ведь ее логистика потеряет способность накапливать силы и обеспечивать их снабжение.

По оценкам ISW Украина имеет необходимые средства для поражения таких целей, однако требует дополнительной поддержки для масштабирования производства систем средней дальности.

Читайте на портале "Комментарии" — из Покровска продолжают поступать тревожные новости: в DeepState раскрыли детали.




