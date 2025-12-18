Чому ЗСУ не можуть зупинити наступ РФ: у США розкрили нову тактику ворога

Російські війська продовжують наступальні дії завдяки застосуванню нової двоетапної тактики, яка ускладнює роботу української оборони. Про це в інтерв’ю РБК-Україна повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW) Джесіка Собєскі та Дженні Олмстед.

За словами експертів, на першому етапі росіяни зосереджуються на ураженні логістики підрозділів Збройних сил України. За допомогою безпілотників вони атакують наземні шляхи постачання на оперативній глибині, намагаючись обмежити доставку боєприпасів, техніки та резервів до передових позицій.

Аналітики зазначають, що така дронова кампанія фактично виконує функцію повітряної блокади поля бою. Вона ускладнює роботу українських ліній постачання у ближньому та середньому тилу, що негативно впливає на стійкість оборони, яка критично залежить від безперервного забезпечення ресурсами та особовим складом.

Другий етап нової російської моделі передбачає безпосередні штурми українських позицій після того, як логістика буде ослаблена, а оборонні рубежі — частково зруйновані. При цьому Україна поки не має повністю ефективних рішень для протидії масштабній дроновій блокаді, яка створює серйозні проблеми для захисту тилових маршрутів.

В ISW також звертають увагу на зростаючий дефіцит особового складу та техніки у ЗСУ, що дозволяє російським військам використовувати прогалини в обороні. Обмежені можливості артилерії та інших класичних систем озброєння додатково ускладнюють дії українських сил у несприятливих погодних умовах.

Водночас Україна поступово починає застосовувати аналогічні підходи до повітряного блокування. Уже зараз російський ближній тил зазнає значних втрат, зокрема на Покровському напрямку. Аналітики вважають, що розширення цих можливостей може істотно обмежити наступальний потенціал РФ, адже її логістика втратить здатність накопичувати сили та забезпечувати їхнє постачання.

За оцінками ISW, Україна має необхідні засоби для ураження таких цілей, однак потребує додаткової підтримки для масштабування виробництва систем середньої дальності.

