З Покровська продовжують надходити тривожні новини: у DeepState розкрили деталі

Російські війська зафіксували тактичні поступи в Донецькій та Дніпропетровській областях. Про це повідомив український моніторинговий аналітичний проект DeepState, наголосивши на активності окупантів відразу в кількох районах фронту.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, підрозділи армії РФ просунулися поблизу населених пунктів Званівка та Рівне, а також у районі міста Покровськ Донецької області. Крім того, фіксується просування російських сил біля села Дачне на Дніпропетровщині.

У той же час Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що найбільш напруженою за минулу добу залишалася ситуація на Покровському напрямі. Там українські захисники відобразили 38 штурмових та наступальних дій противника. Бої велися в районах населених пунктів Шахове, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Вдале, Молодецьке, Дачне, а також у напрямку Новопавлівки.

Складною залишається ситуація і на Костянтинівському напрямі. За інформацією Генштабу, російські війська здійснили 17 атак у районах Олександро-Шультино, Клебан-Бик, Плещеївка, Русин Яр, а також у напрямках Костянтинівки та Софіївки.

Активні бойові дії продовжуються і на Лиманському напрямі. Там противник 15 разів намагався прорвати оборону українських сил поблизу населених пунктів Нововодяне, Колодязі, Дробишево, Новоселівка та у напрямку Чернещини.

Українське командування наголошує, що ситуація на окремих ділянках фронту залишається напруженою, проте Сили оборони продовжують стримувати наступальні дії противника та завдають йому втрат.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у районі Покровська значно ускладнилася логістична ситуація через високу активність російських безпілотників. Постійно фіксується велика кількість FPV, а на дорогах противник використовує дрони-засідки так звані "ждуни". Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив офіцер 3-ї бригади "Спартана" Іван Попов.



