С Покровска продолжают поступать тревожные новости: в DeepState раскрыли детали

Российские войска зафиксировали тактические продвижения в Донецкой и Днепропетровской областях. Об этом сообщил украинский мониторинговый аналитический проект DeepState, отметив активность оккупантов сразу в нескольких районах фронта.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, подразделения армии РФ продвинулись вблизи населённых пунктов Звановка и Ровно, а также в районе города Покровск Донецкой области. Кроме того, фиксируется продвижение российских сил возле села Дачное в Днепропетровской области.

В то же время Генеральный штаб ВСУ сообщает, что наиболее напряжённой за минувшие сутки оставалась ситуация на Покровском направлении. Там украинские защитники отразили 38 штурмовых и наступательных действий противника. Бои велись в районах населённых пунктов Шахово, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Дачное, а также в направлении Новопавловки.

Сложной остаётся обстановка и на Константиновском направлении. По информации Генштаба, российские войска предприняли 17 атак в районах Александро-Шультино, Клебан-Бык, Плещеевка, Русин Яр, а также в направлениях Константиновки и Софиевки.

Активные боевые действия продолжаются и на Лиманском направлении. Там противник 15 раз пытался прорвать оборону украинских сил вблизи населённых пунктов Нововодяное, Колодязи, Дробышево, Новосёловка и в направлении Чернещины.

Украинское командование подчёркивает, что ситуация на отдельных участках фронта остаётся напряжённой, однако Силы обороны продолжают сдерживать наступательные действия противника и наносят ему потери.

Также издание "Комментарии" сообщало – в районе Покровска значительно усложнилась логистическая ситуация из-за высокой активности российских беспилотников. Постоянно фиксируется большое количество FPV, а на дорогах противник использует дроны-засады так называемые "ждуны". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил офицер 3-й бригады "Спартана" Иван Попов.



