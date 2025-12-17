У врага проверенная тактика в Покровске: что становится самым страшным для ВСУ

В районе Покровска значительно усложнилась логистическая ситуация из-за высокой активности российских беспилотников. Постоянно фиксируется большое количество FPV, а на дорогах противник использует дроны-засады так называемые "ждуны". Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил офицер 3-й бригады "Спартана" Иван Попов.

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, враг преимущественно применяет оптоволоконные FPV-дроны, которые сложнее обнаруживать и подавлять средствами РЭБ.

Из-за угрозы с воздуха безопасная дистанция для движения техники выросла до семи километров. В то же время украинские военные активно привлекают наземные роботизированные платформы для доставки провианта и эвакуации раненых.

Попов отметил, что логистика российских войск в этом районе находится в еще худшем состоянии: благодаря действиям Сил обороны пути снабжения врага отрезаны от передовых подразделений на расстояние до 15 километров.

Он также добавил, что противник постоянно пополняет личный состав, однако уровень подготовки военных существенно отличается. Часть бойцов воюет уже несколько лет, но большинство – это новобранцы, которые прошли лишь несколько недель обучения перед отправкой на фронт.

Читайте также на портале "Комментарии" — украинские Силы обороны за последние несколько недель вернули под свой контроль около 16 квадратных километров территории в районе Покровска Донецкой области. Об этом сообщил главнокомандующий Вооружённых сил Украины Александр Сырский.

По его словам, интенсивность боевых действий на фронте остаётся чрезвычайно высокой: в отдельные дни количество боёв достигает 300, что является максимальным показателем с начала полномасштабной войны. При этом численность российских войск длительное время держится на уровне около 710 тысяч человек. Сырский отметил, что благодаря действиям ВСУ противнику не удаётся нарастить группировку и компенсировать понесённые потери.



