У ворога перевірена тактика в Покровську: що стає найстрашнішим для ЗСУ

У районі Покровська значно ускладнилася логістична ситуація через високу активність російських безпілотників. Постійно фіксується велика кількість FPV, а на дорогах противник використовує дрони-засідки так звані "ждуни". Як повідомляє портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявив офіцер 3-ї бригади "Спартана" Іван Попов.

Бої за Покровськ. Фото: з відкритих джерел

Спікер зазначив, що ворог переважно застосовує оптоволоконні FPV-дрони, які складніше виявляти та пригнічувати засобами РЕБ.

Через загрозу з повітря безпечна дистанція для руху техніки зросла до семи кілометрів. Водночас, українські військові активно залучають наземні роботизовані платформи для доставки провіанту та евакуації поранених.

Попов зазначив, що логістика російських військ у цьому районі перебуває у ще гіршому стані: завдяки діям Сил оборони шляхи постачання ворога відрізані від передових підрозділів на відстань до 15 кілометрів.

Він також додав, що противник постійно поповнює особовий склад, проте рівень підготовки військових значно відрізняється. Частина бійців воює вже кілька років, але більшість – це новобранці, які пройшли лише кілька тижнів навчання перед відправкою на фронт.

За його словами, інтенсивність бойових дій на фронті залишається надзвичайно високою: в окремі дні кількість боїв досягає 300, що є максимальним показником початку повномасштабної війни. У цьому чисельність російських військ тривалий час тримається лише на рівні близько 710 тисяч жителів. Сирський зазначив, що завдяки діям ЗСУ противнику не вдається наростити угруповання та компенсувати зазнані втрати.



