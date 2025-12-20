Постепенно теряем еще один город и не только: в DeepState рассказали об успехах оккупантов

Российские захватнические войска продвинулись в двух областях – в Донецкой и Днепропетровской. Как сообщил украинский мониторинговый аналитический проект DeepState, оккупанты имеют успехи возле четырех населенных пунктов.

Наступление России. Фото: из открытых источников

Так, по данным аналитиков, россияне имеют успех вблизи Дроновки и непосредственно в Северске Донецкой области. При этом, согласно карте DeepState, город Северск уже почти захвачен врагом.

Кроме того, в DeepState заявили о продвижении российских оккупантов в населенном пункте Вишневое Днепропетровской области.

Также издание "Комментарии" сообщало – в России продолжают преувеличивать успехи на фронте, заявляя о якобы захвате более 6300 квадратных километров территории Украины в 2025 году. Однако фактическая ситуация на поле боя значительно отличается от этих громких заявлений, отмечают аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете ISW акцентируют внимание на выступлениях президента РФ Владимира Путина 17 декабря и начальника Генштаба Валерия Герасимова 18 декабря. Путин, по данным института, утверждал о захвате российскими войсками Северска, хотя на самом деле контролируется лишь около 77% города. Герасимов же заявил о взятии Купянска и контроле над 50% Константиновки.

При этом эксперты ISW не обнаружили подтверждений столь масштабного продвижения в Константиновке: фактическая зона присутствия РФ ограничивается примерно 5% города, а захвачена лишь около 1,6%.



