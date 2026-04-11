Втрата одного з ключових міст Донбасу: хто із військових подав у відставку

Після швидкої втрати міста Сіверску на півночі Донеччини з посади зняли командира 11 корпусу Сергія Сірченка.

Сіверськ. Фото: із відкритих джерел

Вже екс-командир зранку 11 квітня оприлюднив повідомлення, в якому висловив подяку підлеглим за співпрацю протягом 500 днів на посаді.

За даними "УП" від військових у зоні відповідальності 11-го корпусу, однією з причин зняття є втрата міста Сіверск.

"Майже 500 днів на посаді. Не в тилу. Не на папері. На передовій — разом. Разом з вами. На одному з найзапекліших відтинків фронту цієї війни. Я не був ідеальним командиром. На війні ідеальних не буває. Бувало — тиснув. Помилявся. Мовчав, коли треба було говорити. Але одне я знаю точно. Я ніколи не ставав за вами", — зазначив Сірченко.

Варто зазначити, що російські окупанти захопили Сіверск, скориставшись густими туманами, які були на Донеччині в листопаді та грудні 2025 року.

За даними аналітиків, додаткові сили перекидаються на напрямки Олександрівки, Гуляйполя та Запоріжжя, де російські підрозділи зазнають гострої нестачі ресурсів. Зокрема, йдеться про сполуки, що діють у районі Гуляйполя та на захід від Орєхова, які потребують термінового посилення.

