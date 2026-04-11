Втрата одного з ключових міст Донбасу: хто із військових подав у відставку

Кравцев Сергей
Після швидкої втрати міста Сіверску на півночі Донеччини з посади зняли командира 11 корпусу Сергія Сірченка.
Сіверськ. Фото: із відкритих джерел
Вже екс-командир зранку 11 квітня оприлюднив повідомлення, в якому висловив подяку підлеглим за співпрацю протягом 500 днів на посаді.
За даними "УП" від військових у зоні відповідальності 11-го корпусу, однією з причин зняття є втрата міста Сіверск.
Варто зазначити, що російські окупанти захопили Сіверск, скориставшись густими туманами, які були на Донеччині в листопаді та грудні 2025 року.
Читайте також на порталі "Коментарі" — російське командування почало задіяти стратегічні резерви для посилення угруповання в Україні, однак це робить не на ключовому напрямку. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.
За даними аналітиків, додаткові сили перекидаються на напрямки Олександрівки, Гуляйполя та Запоріжжя, де російські підрозділи зазнають гострої нестачі ресурсів. Зокрема, йдеться про сполуки, що діють у районі Гуляйполя та на захід від Орєхова, які потребують термінового посилення.
