logo

BTC/USD

72788

ETH/USD

2236.86

USD/UAH

43.46

EUR/UAH

50.91

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Война с Россией Потеря одного из ключевых городов Донбасса: кто из военных подал в отставку
commentss НОВОСТИ Все новости

Потеря одного из ключевых городов Донбасса: кто из военных подал в отставку

Командира корпуса сняли после потери Сиверска

11 апреля 2026, 10:15
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

После быстрой потери города Сиверск на севере Донетчины с должности сняли командира 11 корпуса Сергея Сирченко.

Сиверск. Фото: из открытых источников

Уже экс-командир утром 11 апреля обнародовал сообщение, в котором выразил слова благодарности подчинённым за сотрудничество в течение 500 дней на должности.

По данным "УП" от военных в зоне ответственности 11-го корпуса, одной из причин снятия является потеря города Сиверск.

"Почти 500 дней на должности. Не в тылу. Не на бумаге. На передовой — вместе. Вместе с вами. На одном из самых ожесточённых участков фронта этой войны. Я не был идеальным командиром. На войне идеальных не бывает. Бывало — давил. Ошибался. Молчал, когда нужно было говорить. Но одно я знаю точно. Я никогда не прятался за вами", – отметил Сергей Сирченко.

Стоит отметить, российские оккупанты захватили Сиверск, воспользовавшись густыми туманами, которые были на Донетчине в ноябре и декабре 2025 года.

Читайте также на портале "Комментарии" — российское командование начало задействовать стратегические резервы для усиления группировки в Украине, однако делает это не на ключевом направлении. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны.

По данным аналитиков, дополнительные силы перебрасываются на направления Александровки, Гуляйполя и Запорожья, где российские подразделения испытывают острую нехватку ресурсов. В частности, речь идёт о соединениях, действующих в районе Гуляйполя и к западу от Орехова, которые нуждаются в срочном усилении.

Также издание "Комментарии" сообщало – Александр Сырский раскрыл тактику россиян на передовой: на что сейчас делает ставку враг.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости