Потеря одного из ключевых городов Донбасса: кто из военных подал в отставку

После быстрой потери города Сиверск на севере Донетчины с должности сняли командира 11 корпуса Сергея Сирченко.

Сиверск. Фото: из открытых источников

Уже экс-командир утром 11 апреля обнародовал сообщение, в котором выразил слова благодарности подчинённым за сотрудничество в течение 500 дней на должности.

По данным "УП" от военных в зоне ответственности 11-го корпуса, одной из причин снятия является потеря города Сиверск.

"Почти 500 дней на должности. Не в тылу. Не на бумаге. На передовой — вместе. Вместе с вами. На одном из самых ожесточённых участков фронта этой войны. Я не был идеальным командиром. На войне идеальных не бывает. Бывало — давил. Ошибался. Молчал, когда нужно было говорить. Но одно я знаю точно. Я никогда не прятался за вами", – отметил Сергей Сирченко.

Стоит отметить, российские оккупанты захватили Сиверск, воспользовавшись густыми туманами, которые были на Донетчине в ноябре и декабре 2025 года.

По данным аналитиков, дополнительные силы перебрасываются на направления Александровки, Гуляйполя и Запорожья, где российские подразделения испытывают острую нехватку ресурсов. В частности, речь идёт о соединениях, действующих в районе Гуляйполя и к западу от Орехова, которые нуждаются в срочном усилении.

