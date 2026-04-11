Потеря одного из ключевых городов Донбасса: кто из военных подал в отставку

Кравцев Сергей
После быстрой потери города Сиверск на севере Донетчины с должности сняли командира 11 корпуса Сергея Сирченко.
Сиверск. Фото: из открытых источников
Уже экс-командир утром 11 апреля обнародовал сообщение, в котором выразил слова благодарности подчинённым за сотрудничество в течение 500 дней на должности.
По данным "УП" от военных в зоне ответственности 11-го корпуса, одной из причин снятия является потеря города Сиверск.
Стоит отметить, российские оккупанты захватили Сиверск, воспользовавшись густыми туманами, которые были на Донетчине в ноябре и декабре 2025 года.
российское командование начало задействовать стратегические резервы для усиления группировки в Украине, однако делает это не на ключевом направлении. Об этом говорится в новом отчёте Института изучения войны.
По данным аналитиков, дополнительные силы перебрасываются на направления Александровки, Гуляйполя и Запорожья, где российские подразделения испытывают острую нехватку ресурсов. В частности, речь идёт о соединениях, действующих в районе Гуляйполя и к западу от Орехова, которые нуждаются в срочном усилении.
