Ворог знову захоплює українську землю: в якій області ЗСУ не можуть стримати росіян

Аналітики моніторингового проєкту DeepState повідомили, що армія РФ просунулася на південь від села Яблунівка у Юнаківській громаді Сумської області.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Проєкт повідомив про просування російських сил на північно-слобожанському напрямку.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Яблунівки", – йдеться у повідомленні аналітиків.

Варто зауважити, 9 березня DeepState заявив, що російські війська посилили активність біля державного кордону на Сумщині та намагаються розширити зону контролю в прикордонних селах.

Читайте також на порталі "Коментарі" — українські військові продовжують активні бойові дії на стику Дніпропетровській області та Запорізькій області.

За наявною інформацією, Сили оборони діють на ділянці від Тернового до Солодкого, де тривають операції із зачистки позицій противника.

Також видання "Коментарі" повідомляло – російські загарбницькі війська останніми тижнями активізували наступальні дії на кількох ділянках фронту. Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди вже перевищує показники одного з найгарячіших секторів фронту – району Покровська. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

За їхніми даними, лише протягом перших десяти днів березня російські війська здійснили близько 1400 атак на різних ділянках лінії фронту. Хоча цей показник вважається одним із найнижчих за останній період, він лише незначно відрізняється від середніх значень попередніх місяців. Із вересня по лютий російські підрозділи проводили в середньому близько 1800 штурмів щомісяця, що свідчить про стабільно високу інтенсивність бойових дій.



