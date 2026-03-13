Враг снова захватывает украинскую землю: в какой области ВСУ не могут сдержать россиян

Аналитики мониторингового проекта DeepState сообщили, что армия РФ продвинулась к югу от села Яблоновка в Юнаковской громаде Сумской области.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Проект сообщил о продвижении российских сил на северо-слобожанском направлении.

"Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Яблоновки", – говорится в сообщении аналитиков.

9 марта DeepState заявил, что российские войска усилили активность у государственной границы на Сумщине и пытаются расширить зону контроля в приграничных селах.

Читайте на портале "Комментарии" — украинские военные продолжают активные боевые действия на стыке Днепропетровской области и Запорожской области.

По имеющейся информации, Силы обороны действуют на участке от Тернового до Сладкого, где ведутся операции по зачистке позиций противника.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские захватнические войска в последние недели активизировали наступательные действия на нескольких участках фронта. Особенно заметен рост атак на Запорожском направлении, где интенсивность штурмов кое-где уже превышает показатели одного из самых горячих секторов фронта – района Покровска. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

По их данным, только в течение первых десяти дней марта российские войска совершили около 1400 атак на разных участках линии фронта. Хотя этот показатель считается одним из самых низких за последний период, он лишь незначительно отличается от среднего значения предыдущих месяцев. С сентября по февраль российские подразделения проводили в среднем около 1800 штурмов ежемесячно, что свидетельствует о стабильно высокой интенсивности боевых действий.



