Путін стягує сили на фронт: де окупанти готують весняний наступ

Російські загарбницькі війська останніми тижнями активізували наступальні дії на кількох ділянках фронту. Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку, де інтенсивність штурмів подекуди вже перевищує показники одного з найгарячіших секторів фронту – району Покровська. Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За їхніми даними, лише протягом перших десяти днів березня російські війська здійснили близько 1400 атак на різних ділянках лінії фронту.

Хоча цей показник вважається одним із найнижчих за останній період, він лише незначно відрізняється від середніх значень попередніх місяців. Із вересня по лютий російські підрозділи проводили в середньому близько 1800 штурмів щомісяця, що свідчить про стабільно високу інтенсивність бойових дій.

Найзапекліші бої, як і раніше, тривають у районі Покровська. За словами аналітиків, противник активно тисне на населені пункти поблизу міста.

"Як Покровськ, так і Мирноград фактично перебувають у зоні постійних боїв, тому противник зосередив зусилля на Родинське та Гришине, куди регулярно відправляє піхоту на штурми", — зазначають у DeepState.

Водночас різке зростання активності спостерігається на напрямку біля Гуляйполе. За даними спостерігачів, кількість атак там уже перевищує інтенсивність боїв на Покровському напрямку.

Посилення тиску фіксується і поблизу Костянтинівка. Російські підрозділи намагаються перевіряти українську оборону навколо міста, поступово шукаючи слабкі місця для можливого просування.

Крім того, активізація боїв спостерігається і в районі Слов'янськ. Експерти пов’язують це з просуванням російських сил поблизу Сіверськ та посиленням там піхотних підрозділів.

За оцінкою аналітиків, російське командування паралельно проводить перегрупування військ і поповнює резерви. Такі дії можуть бути пов’язані зі зміною погодних умов та появою густої рослинності, що традиційно впливає на тактику ведення бойових дій на фронті.

Читайте також на порталі "Коментарі" — "котел" для росіян: де у ворога немає ані єдиного шансу на порятунок.



