Путин стягивает силы на фронт: где оккупанты готовят весеннее наступление

Российские захватнические войска в последние недели активизировали наступательные действия на нескольких участках фронта. Особенно заметен рост атак на Запорожском направлении, где интенсивность штурмов кое-где уже превышает показатели одного из самых горячих секторов фронта – района Покровска. Об этом сообщают аналитики проекта DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По их данным, только в течение первых десяти дней марта российские войска совершили около 1400 атак на разных участках линии фронта.

Хотя этот показатель считается одним из самых низких за последний период, он лишь незначительно отличается от среднего значения предыдущих месяцев. С сентября по февраль российские подразделения проводили в среднем около 1800 штурмов ежемесячно, что свидетельствует о стабильно высокой интенсивности боевых действий.

Самые ожесточенные бои по-прежнему продолжаются в районе Покровска. По словам аналитиков, противник активно давит на населенные пункты вблизи города.

"Как Покровск, так и Мирноград фактически находятся в зоне постоянных боев, поэтому противник сосредоточил усилия на Родинском и Гришином, куда регулярно отправляет пехоту на штурмы", — отмечают в DeepState.

В то же время резкий рост активности наблюдается в направлении возле Гуляйполе. По данным наблюдателей, количество атак там уже превышает интенсивность боев в Покровском направлении.

Усиление давления фиксируется и вблизи Константиновки. Российские подразделения пытаются проверять украинскую оборону вокруг города, постепенно отыскивая слабые места для возможного продвижения.

Кроме того, активизация сражений наблюдается и в районе Славянск. Эксперты связывают это с продвижением российских сил вблизи Северска и усилением там пехотных подразделений.

По оценке аналитиков, российское командование параллельно производит перегруппировку войск и пополняет резервы. Такие действия могут быть связаны с изменением погодных условий и появлением густой растительности, что традиционно влияет на тактику боевых действий на фронте.

