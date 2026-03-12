"Котел" для росіян: де у ворога немає ані єдиного шансу на порятунок

У Куп’янську в оточенні перебуває два десятки загарбників, які вже не спроможні чинити активний опір. Тому українським захисникам немає сенсу їх атакувати, ризикуючи життям. Таку думку в ефірі загальнонаціонального телемарафону висловив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

Війна в Україні. Фото: з відкритих джерел

"Вони (російські солдати – ред.) фактично сидять у підвалі будівлі лікарні, від якої щось залишилось. Там зараз сидить десь під 20 осіб – від початку було десь за 50 осіб. Вони перетворили кілька невеликих підвалів на фортеці і намагаються просто вижити. Вони не становлять безпосередньої загрози і не можуть проводити активності", — зазначив Віктор Трегубов.

