Біля якого міста фронт закипає: де Росія стягує резерви та готує новий наступ

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації на Донеччині ситуація залишається напруженою. Російські війська готуються до активізації наступальних дій, накопичуючи резерви та посилюючи вогневий тиск на українські позиції. Про це повідомив речник Угруповання військ "Схід" Григорій Шаповал у коментарі Укрінформ.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За його словами, на цій ділянці фронту російська армія нарощує кількість авіаударів та активно застосовує різні засоби ураження. Попри це, Сили оборони України продовжують утримувати позиції на північних околицях Покровська та Мирнограда.

Українські військові посилюють оборону: проводять інтенсивну аеророзвідку, мінують імовірні маршрути просування ворога та намагаються порушити його логістику. Водночас активно працюють дронові підрозділи, артилерія та авіація.

За даними Шаповала, лише від початку поточної доби в зоні відповідальності угруповання "Схід" українські військові вже відбили 30 штурмових атак російських сил.

На Слов’янському напрямку противник тричі намагався атакувати позиції ЗСУ поблизу Закітного та Платонівки, і один бій ще триває. На Краматорському напрямку російські війська ведуть наступальні дії біля Никифорівки.

Найінтенсивніші бої відбуваються на Костянтинівському напрямку, де зафіксовано 14 атак у районах Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, Русиного Яру та Софіївки, а також у напрямку Костянтинівки, Іллінівки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку російські війська 13 разів намагалися витіснити українських захисників із позицій поблизу Шахового, Мирнограда, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та Молодецького.

Українські військові наголошують: попри постійний тиск і спроби прориву, оборона тримається, а всі атаки ворога зазнають значних втрат.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чи справді ЗСУ готуються до контрнаступу у 2026-му: у Генштабі зробили інтригуючу заяву.



