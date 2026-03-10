Вблизи какого города фронт закипает: где Россия стягивает резервы и готовит новое наступление

В районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области ситуация остается напряженной. Российские войска готовятся к активизации наступательных действий, накапливая резервы и усиливая огневое давление на украинские позиции. Об этом сообщил спикер Группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в комментарии Укринформ.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По его словам, на этом участке фронта российская армия наращивает количество авиаударов и активно применяет разные средства поражения. Несмотря на это, Силы обороны Украины продолжают удерживать позиции в северных окрестностях Покровска и Мирнограда.

Украинские военные усиливают оборону: проводят интенсивную аэроразведку, проходят возможные маршруты продвижения врага и пытаются нарушить его логистику. В то же время активно работают дроновые подразделения, артиллерия и авиация.

По данным Шаповала, только с начала текущих суток в зоне ответственности группировки "Восток" украинские военные уже отразили 30 штурмовых атак российских сил.

На Славянском направлении противник трижды пытался атаковать позиции ВСУ вблизи Закотного и Платоновки, и одно сражение еще продолжается. На Краматорском направлении русские войска ведут наступательные действия у Никифоровки.

Наиболее интенсивные бои проходят на Константиновском направлении, где зафиксировано 14 атак в районах Плещеевки, Иванополья, Щербиновки, Русиного Яра и Софиевки, а также в направлении Константиновки, Ильиновки и Новопавловки.

На Покровском направлении российские войска 13 раз пытались вытеснить украинских защитников с позиций вблизи Шахово, Мирнограда, Родинского, Гришиного, Котлиного, Удачного и Молодецкого.

Украинские военные отмечают: несмотря на постоянное давление и попытки прорыва, оборона держится, а все атаки врага несут значительные потери.

