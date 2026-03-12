"Котел" для россиян: где у врага нет ни единого шанса на спасение

В Купянске в окружении находятся два десятка захватчиков, которые уже не способны оказывать активное сопротивление. Поэтому украинским защитникам нет смысла атаковать их, рискуя жизнью. Такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

"Они (русские солдаты – ред.) фактически сидят в подвале здания больницы, от которой что-то осталось. Там сейчас сидит где-то под 20 человек — изначально было где-то за 50 человек. Они превратили несколько небольших подвалов в крепости и стараются просто выжить. Они не представляют непосредственной угрозы и не могут проводить активности", — отметил Виктор Трегубов.

Читайте на портале "Комментарии" — в районе Покровско-Мирноградской агломерации в Донецкой области ситуация остается напряженной. Российские войска готовятся к активизации наступательных действий, накапливая резервы и усиливая огневое давление на украинские позиции. Об этом сообщил спикер Группировки войск "Восток" Григорий Шаповал в комментарии Укринформ.

Также издание "Комментарии" сообщало – начальник Главного оперативного управления ГШ Александр Комаренко заявил, что сегодня на поле боя наши воины навязывают российским оккупантам свою инициативу, ведь невозможно добиться успеха, если только реагировать на действия врага. В настоящее время в СОУ ищут направления, на которых могут активно действовать. Не исключено, что в 2026 году могут быть шаги, которые враг точно не ожидает. Как сообщает портал "Комментарии", об этом Александр Комаренко отметил в ходе интервью "РБК Украина".