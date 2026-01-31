Ворог тисне не лише на Донеччині: у DeepState розкрили, де намагається закріпитися армія РФ

Російські окупаційні війська просунулися поблизу двох населених пунктів Запорізької області. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє український аналітичний моніторинговий канал DeepState.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

За даними аналітиків, окупаційна армія має успіх поблизу сіл Прилуки і Зелене на північ від Гуляйполя.

Крім того, у DeepState розповіли про ситуацію в Тернуватому Запорізькій області, у напрямку якої просочуються росіяни.

"Тактика просочення ворога продовжує розвиватися. За останні 2 тижні було декілька зачисток Тернуватого... Вчора була спроба на двох "Нивах" заїхати", — зазначається у повідомленні.

Як стверджують аналітики, ворог проникає через район Добропілля, де користується відсутністю опору нашої піхоти, і просочується у бік Тернуватого.

"Сили оборони здійснюють заходи щодо недопущення подальшої інфільтрації", — додали в DeepState.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські загарбницькі війська просунулися в Оріхово-Василівці Донецької області, в населеному пункті фіксується багато ворожої піхоти. Про це інформує український моніторинговий канал DeepState.

Також видання "Коментарі" повідомляло – українські військові інженери стримують настання російських військ на сході України ціною значних втрат, працюючи в умовах постійних ударів дронів та авіації. Про це пише французьке видання Le Monde, розповідаючи про масштабне будівництво нової лінії оборони на Донбасі.

Маючи обмежені ресурси, ЗСУ змушені зводити багатошарову систему укріплень, щоб уповільнити рух армії РФ. У Дніпропетровській області, приблизно за 35 кілометрів від передових позицій противника, створюються глибоко ешелоновані оборонні рубежі – з колючого дроту, протитанкових ровів, мінних пасток та підземних укріплень, що простягаються на сотні кілометрів углиб країни.



