Украинские военные инженеры сдерживают наступление российских войск на востоке Украины ценой значительных потерь, работая в условиях постоянных ударов дронов и авиации. Об этом пишет французское издание Le Monde, рассказывая о масштабном строительстве новой линии обороны в Донбассе.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Имея ограниченные ресурсы, ВСУ вынуждены возводить многослойную систему укреплений, чтобы замедлить продвижение армии РФ. В Днепропетровской области, примерно в 35 километрах от передовых позиций противника, создаются глубоко эшелонированные оборонительные рубежи – из колючей проволоки, противотанковых рвов, минных ловушек и подземных укреплений, простирающихся на сотни километров в глубь страны.

По словам представителей военно-инженерных подразделений, эта "колоссальная задача" является следствием осознания затяжного характера войны. Спикер Государственной специальной службы транспорта Александр заявил, что Украина должна готовиться к пяти, а то и десяти годам противостояния, ведь прекращение огня не остановит агрессию Кремля.

Несмотря на высокую интенсивность боев, продвижение русских войск остается медленным. По данным Центра стратегических и международных исследований, в 2024 году армия РФ продвигалась в среднем на 15–70 метров в сутки и захватила менее 1,5% территории Украины. В то же время, потери России с начала полномасштабной войны, по оценкам аналитиков, достигли 1,2 миллиона человек.

Украинские военные признают, что ни одна линия обороны не является неприступной. Россия сначала уничтожает позиции управляемыми авиабомбами, дальше работают дроны, после чего заходит пехота. Из-за нехватки дальнобойной ПВО и личного состава ВСУ меняют тактику – строят глубже зарытые, закрытые и максимально замаскированные позиции, где подземные тоннели и ловушки против дронов становятся вопросом выживания.

