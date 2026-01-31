Попереду 5 або навіть 10 років війни: як ЗСУ блокують наступ окупантів

Українські військові інженери стримують наступ російських військ на сході України ціною значних втрат, працюючи в умовах постійних ударів дронів та авіації. Про це пише французьке видання Le Monde, розповідаючи про масштабне будівництво нової лінії оборони на Донбасі.

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Маючи обмежені ресурси, ЗСУ змушені зводити багатошарову систему укріплень, аби сповільнити просування армії РФ. У Дніпропетровській області, приблизно за 35 кілометрів від передових позицій противника, створюються глибоко ешелоновані оборонні рубежі – з колючого дроту, протитанкових ровів, мінних пасток і підземних укріплень, що простягаються на сотні кілометрів у глиб країни.

За словами представників військово-інженерних підрозділів, це "колосальне завдання" є наслідком усвідомлення затяжного характеру війни. Речник Державної спеціальної служби транспорту Олександр заявив, що Україна має готуватися до п’яти, а то й десяти років протистояння, адже припинення вогню не зупинить агресію Кремля.

Попри високу інтенсивність боїв, просування російських військ залишається повільним. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, у 2024 році армія РФ просувалася в середньому на 15–70 метрів на добу та захопила менш ніж 1,5% території України. Водночас втрати Росії з початку повномасштабної війни, за оцінками аналітиків, сягнули 1,2 мільйона осіб.

Українські військові визнають, що жодна лінія оборони не є неприступною. Росія спочатку знищує позиції керованими авіабомбами, далі працюють дрони, після чого заходить піхота. Через нестачу далекобійної ППО та особового складу ЗСУ змінюють тактику – будують глибше закопані, закриті й максимально замасковані позиції, де підземні тунелі та пастки проти дронів стають питанням виживання.

