logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.81

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Попереду 5 або навіть 10 років війни: як ЗСУ блокують наступ окупантів
commentss НОВИНИ Всі новини

Попереду 5 або навіть 10 років війни: як ЗСУ блокують наступ окупантів

Le Monde дізналося, якою ціною ЗСУ будують нову лінію оборони на сході України

31 січня 2026, 13:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Українські військові інженери стримують наступ російських військ на сході України ціною значних втрат, працюючи в умовах постійних ударів дронів та авіації. Про це пише французьке видання Le Monde, розповідаючи про масштабне будівництво нової лінії оборони на Донбасі.

Попереду 5 або навіть 10 років війни: як ЗСУ блокують наступ окупантів

ЗСУ. Фото: з відкритих джерел

Маючи обмежені ресурси, ЗСУ змушені зводити багатошарову систему укріплень, аби сповільнити просування армії РФ. У Дніпропетровській області, приблизно за 35 кілометрів від передових позицій противника, створюються глибоко ешелоновані оборонні рубежі – з колючого дроту, протитанкових ровів, мінних пасток і підземних укріплень, що простягаються на сотні кілометрів у глиб країни.

За словами представників військово-інженерних підрозділів, це "колосальне завдання" є наслідком усвідомлення затяжного характеру війни. Речник Державної спеціальної служби транспорту Олександр заявив, що Україна має готуватися до п’яти, а то й десяти років протистояння, адже припинення вогню не зупинить агресію Кремля.

Попри високу інтенсивність боїв, просування російських військ залишається повільним. За даними Центру стратегічних та міжнародних досліджень, у 2024 році армія РФ просувалася в середньому на 15–70 метрів на добу та захопила менш ніж 1,5% території України. Водночас втрати Росії з початку повномасштабної війни, за оцінками аналітиків, сягнули 1,2 мільйона осіб.

Українські військові визнають, що жодна лінія оборони не є неприступною. Росія спочатку знищує позиції керованими авіабомбами, далі працюють дрони, після чого заходить піхота. Через нестачу далекобійної ППО та особового складу ЗСУ змінюють тактику – будують глибше закопані, закриті й максимально замасковані позиції, де підземні тунелі та пастки проти дронів стають питанням виживання.

Читайте також на порталі "Коментарі" — на що вже натякають у Кремлі: чому після перемовин в Абу-Дабі миру не буде. Експерти детально проаналізували ситуацію в ексклюзивному інтерв’ю нашому виданню.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.lemonde.fr/international/article/2026/01/31/bloquer-l-armee-russe-la-mission-impossible-du-genie-militaire-ukrainien_6664851_3210.html
Теги:

Новини

Всі новини