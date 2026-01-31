Враг давит не только на Донетчине: в DeepState раскрыли, где пытается закрепиться армия РФ

Рубрики
Российские оккупационные войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый канала DeepState.
Российские войска. Фото: из открытых источников
По данным аналитиков, оккупационная армия добилась успеха вблизи сел Прилуки и Зеленое к северу от Гуляйполя.
Кроме того, в DeepState рассказали о ситуации в Тернуватом Запорожской области, в направлении которого просачиваются россияне.
Как утверждают аналитики, враг проникает через район Доброполья, где пользуется отсутствием сопротивления нашей пехоты, и просачивается в сторону Тернуватого.
