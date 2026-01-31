logo

commentss НОВОСТИ Все новости

Враг давит не только на Донетчине: в DeepState раскрыли, где пытается закрепиться армия РФ

Противник добивается успеха к северу от Гуляйполя

31 января 2026, 15:12
Автор:
Кравцев Сергей

Российские оккупационные войска продвинулись вблизи двух населенных пунктов Запорожской области. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый канала DeepState.

Российские войска. Фото: из открытых источников

По данным аналитиков, оккупационная армия добилась успеха вблизи сел Прилуки и Зеленое к северу от Гуляйполя.

Кроме того, в DeepState рассказали о ситуации в Тернуватом Запорожской области, в направлении которого просачиваются россияне.

"Тактика просачивания врага продолжает развиваться. За последние 2 недели было несколько зачисток Тернуватого... Вчера была попытка на двух "Нивах" заехать", — отмечается в сообщении.

Как утверждают аналитики, враг проникает через район Доброполья, где пользуется отсутствием сопротивления нашей пехоты, и просачивается в сторону Тернуватого.

"Силы обороны осуществляют меры по недопущению дальнейшей инфильтрации", — добавили в DeepState.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска продвинулись в Орехово-Василовке в Донецкой области, в населенном пункте фиксируется много вражеской пехоты. Об этом информирует украинский мониторинговый канал DeepState.

Также издание "Комментарии" сообщало – украинские военные инженеры сдерживают наступление российских войск на востоке Украины ценой значительных потерь, работая в условиях постоянных ударов дронов и авиации. Об этом пишет французское издание Le Monde, рассказывая о масштабном строительстве новой линии обороны в Донбассе.

Имея ограниченные ресурсы, ВСУ вынуждены возводить многослойную систему укреплений, чтобы замедлить продвижение армии РФ. В Днепропетровской области, примерно в 35 километрах от передовых позиций противника, создаются глубоко эшелонированные оборонительные рубежи – из колючей проволоки, противотанковых рвов, минных ловушек и подземных укреплений, простирающихся на сотни километров в глубь страны.




Источник: https://t.me/DeepStateUA/23138
