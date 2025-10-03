Ворог щось готує: де РФ у рази посилила розвідку

У південних областях України росіяни почали застосовувати на 10-15% більше дронів, ніж у серпні. Йдеться про розвідувальні безпілотники. Як передає портал "Коментарі", про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону розповів речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Дрон. Фото: з відкритих джерел

"Щодня ми фіксуємо у себе на напрямі 200-250 розвідувальних дронів, частину з яких ми намагаємось збити/посадити. З тим, що кілька днів поспіль було погіршення погода, їх було менше, а до того супротивник нарощує цей компонент і постійно веде розвідку", — зазначив Волошин.

Читайте також на порталі "Коментарі" — російські окупанти спробували відкрити новий напрямок для наступу. Противник намагався вести штурмові дії в районі населеного пункту Степне Запорізької області, щоб ще ближче наблизитися до Запоріжжя. Однак нічого у росіян не вийшло. Після того, як вони зазнали невдачі, вони були змушені відступити. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

"Вже сьогодні під ранок противник намагався відкрити новий напрямок — розпочати штурми у бік населеного пункту Степне", — розповів спікер.

За інформацією розвідки, Росія зосередила сили та кошти біля населеного пункту Жереб'янки, бажаючи наступати на позиції ЗСУ у напрямку Лук'янівського.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Сили оборони України розрізали так званий "Добропільський виступ" російських загарбників. Минулої доби українські воїни відновили контроль над 2,2 кв.км території. Радиючу заяву зробив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський у своєму Телеграм-каналі.



